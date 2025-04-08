9 Апреля 2025
RU

Экс-игрок "Барселоны" и победитель ЛЧ работает в спортивном магазине во Франции

Мировой футбол
Новости
8 Апреля 2025 23:49
14
Экс-игрок "Барселоны" и победитель ЛЧ работает в спортивном магазине во Франции

Бывший центральный защитник «Барселоны» и сборной Франции Жереми Матье был замечен работающим в спортивном магазине в Кабри, между Экс-ан-Провансом и Марселем.

Как передает İdman.biz, это произошло спустя пять лет после завершения его профессиональной карьеры.

Матье завершил выступления в 2020 году, выиграв Лигу чемпионов и дважды став чемпионом Испании в составе «Барселоны», где играл вместе с Лионелем Месси. Сейчас 41-летний экс-футболист работает менеджером в футбольном отделе магазина и параллельно получает тренерскую лицензию.

По сообщениям СМИ, фанаты активно приходят в магазин, чтобы встретиться с бывшей звездой.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Неймар назвал победителя Лиги чемпионов
01:09
Мировой футбол

Неймар назвал победителя Лиги чемпионов

Бразильская звезда также спрогнозировала полуфиналистов еврокубка

Лига чемпионов: "Арсенал" разгромил "Реал", "Интер" победил на выезде - ВИДЕО
00:55
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Арсенал" разгромил "Реал", "Интер" победил на выезде - ВИДЕО

Состоялись два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов

Саудовцы охладели к звезде мадридского "Реала"
00:46
Мировой футбол

Саудовцы охладели к звезде мадридского "Реала"

Представители саудовского футбола не выходят на связь с форвардом
Звонили за советом, получили тренера: как Анчелотти снова оказался в "Реале"
8 Апреля 22:03
Мировой футбол

Звонили за советом, получили тренера: как Анчелотти снова оказался в "Реале"

Интересные подробности того, как итальянец вернулся в "королевский клуб"
Бензема признался в любви 17-летней девушке - ВИДЕО
8 Апреля 19:56
Мировой футбол

Бензема признался в любви 17-летней девушке - ВИДЕО

Футболист "Аль-Иттихад" попал в новый скандал из-за переписки в соцсетях

Сборная Азербайджана начала подготовку к Кубку Развития
8 Апреля 19:15
Мировой футбол

Сборная Азербайджана начала подготовку к Кубку Развития

Также определилось расписание матчей с участием команды Азербайджана

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО
6 Апреля 21:31
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" шокировал "Сабах", "Карабах" одолел "Зиря" - ВИДЕО

Прошли очередные матчи 29-го тура национального первенства
ЧЕ в Братиславе: три бронзы азербайджанских вольников и два шанса на золото
8 Апреля 21:35
Борьба

ЧЕ в Братиславе: три бронзы азербайджанских вольников и два шанса на золото

Во второй день соревнований, которые проходят в Братиславе, на ковер выйдут борцы вольного стиля