Экс-игрок "Барселоны" и победитель ЛЧ работает в спортивном магазине во Франции

Бывший центральный защитник «Барселоны» и сборной Франции Жереми Матье был замечен работающим в спортивном магазине в Кабри, между Экс-ан-Провансом и Марселем.

Как передает İdman.biz, это произошло спустя пять лет после завершения его профессиональной карьеры.

Матье завершил выступления в 2020 году, выиграв Лигу чемпионов и дважды став чемпионом Испании в составе «Барселоны», где играл вместе с Лионелем Месси. Сейчас 41-летний экс-футболист работает менеджером в футбольном отделе магазина и параллельно получает тренерскую лицензию.

По сообщениям СМИ, фанаты активно приходят в магазин, чтобы встретиться с бывшей звездой.

İdman.biz