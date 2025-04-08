Сборная Азербайджана начала подготовку к Кубку Развития

Сборная Азербайджана по футболу до 17 лет проведет учебно-тренировочный сбор в Баку с 9 по 12 апреля.
Как сообщает İdman.biz, азербайджанская команда с 13 по 20 апреля примет участие в Турнире Развития УЕФА, который пройдет в Кишиневе (Молдова).
На турнире наша сборная сыграет с командами Молдовы, Грузии и Эстонии.
Ниже представлено расписание матчей на Турнире Развития УЕФА:
14 апреля
15:30. Молдова — Азербайджан
Стадион «Зимбру»
16 апреля
12:00. Азербайджан — Грузия
Технический центр Федерации футбола Молдовы
19 апреля
12:00. Эстония — Азербайджан
Технический центр Федерации футбола Молдовы
В состав сборной Азербайджана вошли воспитанники клубов «Карабах», «Сабах», «Габала», «Нефтчи», «Ветен», а также три представителя испанской академии «Маркет» Камиль Гасанов, Саттар Тахирзаде и Магомед Чодаров.
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