Сборная Азербайджана начала подготовку к Кубку Развития

Сборная Азербайджана по футболу до 17 лет проведет учебно-тренировочный сбор в Баку с 9 по 12 апреля.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанская команда с 13 по 20 апреля примет участие в Турнире Развития УЕФА, который пройдет в Кишиневе (Молдова).

На турнире наша сборная сыграет с командами Молдовы, Грузии и Эстонии.

Ниже представлено расписание матчей на Турнире Развития УЕФА:

14 апреля

15:30. Молдова — Азербайджан

Стадион «Зимбру»

16 апреля

12:00. Азербайджан — Грузия

Технический центр Федерации футбола Молдовы

19 апреля

12:00. Эстония — Азербайджан

Технический центр Федерации футбола Молдовы

В состав сборной Азербайджана вошли воспитанники клубов «Карабах», «Сабах», «Габала», «Нефтчи», «Ветен», а также три представителя испанской академии «Маркет» Камиль Гасанов, Саттар Тахирзаде и Магомед Чодаров.

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