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Роналдиньо: "Борьба за "Золотой мяч" стала более открытой с тех пор, как Месси и Роналду выбыли"

Мировой футбол
Новости
8 Апреля 2025 17:06
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Роналдиньо: "Борьба за "Золотой мяч" стала более открытой с тех пор, как Месси и Роналду выбыли"

Бывший футболист сборной Бразилии, «Барселоны», ПСЖ и «Милана» Роналдиньо высказался о завоевании «Золотого мяча» в 2005 году, а также поделился мыслями о фаворитах в борьбе за личный трофей в 2025 году.

«Время летит, но мы всегда помним о прекрасном. Этот трофей никогда не забывается. Стать чемпионом мира - это мечта любого ребёнка, особенно если ты из Бразилии. «Золотой мяч» - это личное признание, которое уносит тебя в другую вселенную. Когда я рос, я видел, как мои кумиры выигрывали «Золотой мяч». На самом деле я осуществил все свои мечты, выиграв все титулы, которые хотел.

Фаворит в этом году? Есть много футболистов, которые мне нравятся. Некоторые из них похожи на меня, другие немного меньше. Но явных фаворитов становится всё меньше. Борьба стала более открытой с тех пор, как Месси и Роналду выбыли из неё», - приводит слова Роналдиньо İdman.biz со ссылкой на L`Equipe.

İdman.biz

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