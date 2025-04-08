Лига чемпионов: Модрич опережает Роналду и Месси

В списке игроков, выигравших наибольшее количество этапов Лиги чемпионов, появился новый лидер.

İdman.biz сообщает, что IFFHS объявил десятку победителей раундов после группового этапа.

Лука Модрич по этому показателю опережает всех. Он успешно завершил этот этап 35 раз в составе клубов, за которые выступал. Хорват выходил в плей-офф один раз, в 1/8 финала - 10, в четвертьфинал - 10, в полуфинал - шесть и побеждал в финале шесть раз. Однажды он добился успеха с «Тоттенхэмом» и 34 раза - с «Реалом».

Криштиану Роналду занимает второе место в списке. Лионель Месси - девятый.

1. Лука Модрич - 35

2. Криштиану Роналду – 34

3. Тони Кроос – 33

4. Карим Бензема – 32

5. Томас Мюллер – 30

6. Дани Карвахаль – 28

7. Андрес Иньеста – 28

8. Давид Алаба – 28

9. Лионель Месси – 27

10. Мануэль Нойер – 27

Отметим, что игроки с одинаковым показателем ранжируются по количеству побед на более высоких этапах.

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