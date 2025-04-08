"Хавьер, ты перешел черту": "Барса" обвинила Ла Лигу в саботаже

«Барселона» выразила резкое недовольство действиями Ла Лиги и направила официальное письмо в адрес руководства чемпионата Испании, передает İdman.biz.

Поводом стало информационное сообщение, опубликованное 2 апреля, в котором раскрывались детали операции по продаже VIP-мест. Как утверждает клуб, он не был осведомлен об этом релизе и не давал согласия на публикацию данных.

На официальном сайте «Барселоны» подчеркивается, что Ла Лига допустила ненадлежащее поведение, обнародовав финансовую информацию, переданную клубом, а также внутренние решения, принятые в его отношении. В заявлении говорится, что это является «грубым нарушением обязательств Ла Лиги перед своим членом» и противоречит регламенту по подготовке бюджетов.

Каталонский клуб также напомнил, что обязанность по соблюдению конфиденциальности распространяется на Ла Лигу даже в случае утечки информации в СМИ. Лига, как утверждает «Барселона», обязана воздерживаться от любых публичных подтверждений или опровержений финансовых данных клуба.

Кроме того, в заявлении содержится критика в адрес президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Его недавние высказывания относительно регистрации игроков Дани Ольмо и Пау Виктора названы в письме «Барселоны» «явной попыткой дестабилизации» ситуации вокруг клуба.

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