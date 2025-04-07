Капитан "МЮ" нашел виновника последних неудач команды

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высоко оценил влияние Кевина Де Брюйне на английскую Премьер-лигу и признал, что именно бельгиец стал одной из причин, почему «красные дьяволы» не добились больших успехов в последние годы.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sky Sports, Фернандеш отметил, что «если «Сити» доминировал, а „Юнайтед“ не выигрывал трофеи, то в этом заслуга Кевина». Он назвал Де Брюйне игроком мирового класса и подчеркнул, что тот заслуживает признания за вклад в развитие Премьер-лиги.

Напомним, Де Брюйне покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона после 10 лет в клубе, за которые он выиграл 16 трофеев, включая шесть чемпионств и Лигу чемпионов.

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