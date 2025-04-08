Лэмпард - один из претендентов на пост главного тренера "Саутгемптона"

Фрэнк Лэмпард стал кандидатом на пост главного тренера английской футбольной команды «Саутгемптон».

Как сообщает İdman.biz, по данным журналиста Talksport Алекса Крука, руководство вылетевшего из АПЛ клуба впечатлено работой наставника «Ковентри». В то же время сейчас Лэмпард полностью сосредоточен на борьбе за попадание в плей-офф Чемпионшипа.

Другими кандидатами на смену ушедшему Ивану Юричу являются Данни Рель («Шеффилд Уэнсдей»), Лиэм Росеньор («Страсбур») и Дэвид Вагнер.

«Саутгемптон» - худший в эпоху АПЛ. Команда вылетела уже в 31-м туре, раньше всех в истории.

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