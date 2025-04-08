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На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Мировой футбол
Longreads
8 Апреля 2025 00:55
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На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Футбол и роскошь - понятия, которые давно стали неотделимыми. Многие звезды мирового футбола с удовольствием тратят миллионы евро не только на недвижимость или часы, но и на дорогие автомобили. Гаражи таких игроков, как Криштиану Роналду, Неймара или Пьер-Эмерика Обамеянга, больше напоминают выставку суперкаров, чем просто стоянку.

Килиан Мбаппе - не исключение. Один из самых ярких нападающих современности, чемпион мира и звезда мадридского «Реала» тоже неравнодушен к красивым машинам. Однако есть один нюанс: несмотря на впечатляющий автопарк, у Мбаппе до сих пор нет водительских прав.

«Для многих водительские права необходимы, но не для меня. У меня всегда были водители под рукой. Водительские права никогда не были для меня приоритетом», - заявил Килиан в интервью Bleacher Report.

Да-да, 25-летний футболист ни разу не садился за руль своих автомобилей - за него это делают личные водители. Тем не менее, это не мешает ему формировать впечатляющую коллекцию авто, в которой нашлось место как спорткарам, так и комфортным минивэнам. Разберемся, какие именно автомобили входят в автопарк француза.

Ferrari 488 Pista

Один из самых ярких представителей автопарка Килиана — Ferrari 488 Pista. Это настоящая ракета на колесах: 3,9-литровый V8 с турбонаддувом выдает 720 л. с. и разгоняет машину до 100 км/ч всего за 2,85 секунды. Стоимость такой модели — около 500 000 евро. И хотя Мбаппе лично не водит авто, именно эту машину он якобы заказал в 2022 году, чем вызвал бурю обсуждений в соцсетях — мол, зачем тебе Ferrari, если ты не водишь?

Ferrari SF90 Stradale

Еще один суперкар из Маранелло в гараже нападающего — гибридный Ferrari SF90 Stradale. Мощность этой модели превышает 1000 л. с., и это первый полноприводный гибрид Ferrari. Машина сочетает спортивный стиль с новейшими технологиями и стоит около 600 000 евро.

BMW i7 M70 xDrive

После перехода в «Реал» в 2024 году Мбаппе получил в подарок от спонсора клуба — BMW — представительский электроседан BMW i7 M70 xDrive. Это флагманская модель немецкой марки, с роскошным салоном, мультимедийной системой в задней части и запасом хода более 500 км. Учитывая, что Мбаппе не водит, он, скорее всего, наслаждается этой машиной с заднего сиденья.

Volkswagen Touareg и Tiguan

Не только суперкарами полон автопарк Килиана. Среди более «спокойных» моделей у него числятся Volkswagen Touareg и Volkswagen Tiguan — два кроссовера, отлично подходящие для повседневных поездок или выездов за город. Оба автомобиля сочетают комфорт и надежность, а Touareg еще и имеет статус премиального SUV (sport utility vehicle — «спортивно-утилитарный автомобиль»).

Mercedes-Benz V-Class и Volkswagen Multivan

Эти минивэны говорят о практичности и желании передвигаться с комфортом. Mercedes V-Class и Volkswagen Multivan часто используются звездами футбола как «мобильные офисы» или транспорт для команды, семьи или охраны. Возможно, именно в этих машинах Мбаппе проводит большую часть времени в дороге.

Audi A6 и Range Rover

Классический представитель бизнес-класса Audi A6 и премиальный внедорожник Range Rover — еще два автомобиля в коллекции француза. Оба авто уместны и на светском мероприятии, и в повседневной жизни. Учитывая их комфорт и технологии, они вполне подходят для того, чтобы расслабиться после матча или тренировок.

Источник - sport24.ru

İdman.biz

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