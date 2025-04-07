"Ливерпуль" установил антирекорд

Английская футбольная команда «Ливерпуль» впервые за четыре года пропустила три гола за один тайм (2:3) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом».

Как передает İdman.biz, об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур

06 апреля 2025, воскресенье. 17:00

Фулхэм (Лондон) - Ливерпуль - 3:2

Голы: 0:1 Мак Аллистер – 14' 1:1 Сесеньон – 23' 2:1 Айуоби – 32' 3:1 Мунис – 37' 3:2 Диас – 72'

По данным портала, мерсисайдская команда последний раз пропускала три гола за тайм в матче с «Астон Виллой» в октябре 2020 года. Тогда встреча завершилась поражением «Ливерпуля» со счётом 1:4.

Напомним, «Фулхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 48 очков за 31 встречу. «Ливерпуль» заработал 73 балла после аналогичного количества игр и располагается на первой строчке турнирной таблицы.

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