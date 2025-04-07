Месси забил, "Интер Майами" сыграл вничью - ВИДЕО

Состоялся матч американской футбольной лиги (МЛС), в котором «Интер Майами» принимал «Торонто».

İdman.biz сообщает, что встреча прошла в Форт-Лодердейле и завершилась вничью со счётом 1:1.

США — Major League Soccer. МЛС

07 апреля 2025, понедельник. 03:00

Интер Майами - Торонто - 1:1

Голы: Месси – 45+5; Бернардески – 45+2

Счёт в матче на 45+2-й минуте открыл итальянский полузащитник Федерико Бернардески с передачи Лоренцо Инсинье. На 45+5-й минуте голом отметился аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси.

Таким образом, «Интер Майами» прервал свою серию из четырёх побед в МЛС.

В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Чикаго Файр», а «Торонто» сыграет с «Миннесотой». Встречи пройдут 12 и 13 апреля соответственно.

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