7 Апреля 2025
RU

Месси забил, "Интер Майами" сыграл вничью - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
7 Апреля 2025 09:00
61
Месси забил, "Интер Майами" сыграл вничью - ВИДЕО

Состоялся матч американской футбольной лиги (МЛС), в котором «Интер Майами» принимал «Торонто».

İdman.biz сообщает, что встреча прошла в Форт-Лодердейле и завершилась вничью со счётом 1:1.

США — Major League Soccer. МЛС
07 апреля 2025, понедельник. 03:00

Интер Майами - Торонто - 1:1

Голы: Месси – 45+5; Бернардески – 45+2

Счёт в матче на 45+2-й минуте открыл итальянский полузащитник Федерико Бернардески с передачи Лоренцо Инсинье. На 45+5-й минуте голом отметился аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси.

Таким образом, «Интер Майами» прервал свою серию из четырёх побед в МЛС.

В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Чикаго Файр», а «Торонто» сыграет с «Миннесотой». Встречи пройдут 12 и 13 апреля соответственно.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Фанат дал пощечину хавбеку "МЮ" и сборной Англии - ВИДЕО
21:57
Мировой футбол

Фанат дал пощечину хавбеку "МЮ" и сборной Англии - ВИДЕО

В манчестерском дерби произошло немало инцидентов за пределами поля

Жена форварда "Галатасарая" рассказала о самой большой ошибке в жизни
20:01
Мировой футбол

Жена форварда "Галатасарая" рассказала о самой большой ошибке в жизни

Пара воспитывает четверых детей и чуть не рассталась в прошлом году
"Манчестер Юнайтед" установил цену за Каземиро
17:20
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" установил цену за Каземиро

Клуб хочет попрощаться с бразильским полузащитником летом
Вылетели из Премьер-лиги и остались без главного тренера
15:15
Мировой футбол

Вылетели из Премьер-лиги и остались без главного тренера

Специалист проработал в команде 108 дней
Легенда МЮ назвал лучшего игрока и клуб в истории футбола
11:18
Мировой футбол

Легенда МЮ назвал лучшего игрока и клуб в истории футбола

"То, что он делал, невероятно"
"Ливерпуль" установил антирекорд
10:03
Мировой футбол

"Ливерпуль" установил антирекорд

Это случилось в матче с "Фулхэмом"

Самое читаемое

Борцовские расклады чемпионата Европы
5 Апреля 14:07
Борьба

Борцовские расклады чемпионата Европы

Объединенный мир борьбы назвал и азербайджанских борцов в качестве одних из фаворитов
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО
5 Апреля 09:00
Хоккей

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ - ВИДЕО

В Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Чикаго Блэкхоукс"
Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле
5 Апреля 16:31
Мировой футбол

Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле

Он побил, наверное, все виды рекордов "самого молодого игрока в истории"
Гимназиада: начало пути к большому успеху, или Азербайджан в Топ-5
5 Апреля 13:48
Другие

Гимназиада: начало пути к большому успеху, или Азербайджан в Топ-5

В Сербию прибыл 191 азербайджанский спортсмен и все они являются надеждой завтрашнего дня