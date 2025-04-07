Килиан Мбаппе рассказал о том, кто его вдохновил перейти в "Реал"

Килиан Мбаппе признался, что именно кумиры детства — Зинедин Зидан и Криштиану Роналду — стали главными вдохновителями его мечты выступать за мадридский «Реал».

Как передает İdman.biz со ссылкой на Goal, французская звезда, подписавшая контракт с клубом прошлым летом, поделился воспоминаниями о своем первом визите в академию «сливочных» в возрасте 13 лет.

«Я живу мечтой каждый день, играя здесь. Зидан был моим кумиром, я начал заниматься футболом из-за него. У "Реала" особая аура — это лучший клуб в мире. Когда Криштиану пришёл в Мадрид, я не пропускал ни одного матча. Он был моим вторым кумиром», — рассказал Мбаппе.

Форвард отметил, что уже в юном возрасте был близок к переходу в «Реал», но переезд оказался невозможным по семейным причинам:

«В 13 лет я провел неделю в Вальдебебасе и общался только с Зиданом — я не знал ни одного языка, кроме французского. Возможность остаться была, но я не мог переехать один».

Сейчас Мбаппе уверенно закрепился в составе «Реала», став вторым лучшим бомбардиром Ла Лиги в этом сезоне с 33 голами в 51 матче.

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