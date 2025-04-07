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Гвардиола о фанатах "МЮ": "Им должно быть стыдно"

Мировой футбол
Новости
7 Апреля 2025 01:20
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Гвардиола о фанатах "МЮ": "Им должно быть стыдно"

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола резко раскритиковал болельщиков «Манчестер Юнайтед» за оскорбительные кричалки в адрес матери полузащитника Фила Фодена во время манчестерского дерби на «Олд Траффорд».

Как передает İdman.biz, после того как Фоден был заменен на 58-й минуте, с трибун раздались нецензурные скандирования, что вызвало возмущение у наставника «горожан».

«Это отсутствие класса. Но речь не о "Юнайтед" как клубе, а о людях. Мы все на виду — тренеры, владельцы, особенно футболисты. Честно, я не понимаю, как можно приплетать сюда мать Фила. Это отсутствие честности, класса, и этим людям должно быть стыдно», — заявил Гвардиола после матча.

Сам матч завершился безголевой ничьей. «Сити» упустил шанс вернуться в зону Лиги чемпионов, а «Юнайтед» остался на 13-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

İdman.biz

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