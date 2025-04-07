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Серия А: "Рома" и "Ювентус" обменялись голами - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
7 Апреля 2025 00:45
28
Серия А: "Рома" и "Ювентус" обменялись голами - ВИДЕО

В итальянской Серии А проходят матчи 31-го тура.

Как сообщает İdman.biz, в первых трех встречах дня были зафиксированы ничейные результаты.

Лишь «Лацио» сумел одержать минимальную выездную победу над «Аталантой» — 1:0.

В последнем матче дня «Рома» и «Ювентус» также поделили очки.

Италия
Серия А, 31-й тур
6 апреля

14:30. «Лечче» — «Венеция» 1:1
17:00. «Торино» — «Верона» 1:1
17:00. «Эмполи» — «Кальяри» 0:0
20:00. «Аталанта» - «Лацио» 0:1


22:45. «Рома» - «Ювентус 1:1

И

В

Н

П

М

О

1

Интер

31

20

8

3

69-30

68

2

Наполи

30

19

7

4

47-24

64

3

Аталанта

31

17

7

7

63-30

58

4

Ювентус

31

14

14

3

47-29

56

5

Болонья

30

15

11

4

50-34

56

6

Лацио

31

16

7

8

52-42

55

7

Рома

31

15

8

8

46-31

53

8

Фиорентина

31

15

7

9

49-32

52

9

Милан

31

13

9

9

47-37

48

10

Торино

31

9

13

9

36-36

40

11

Удинизе

31

11

7

13

36-42

40

12

Дженоа

31

9

11

11

29-38

38

13

Комо

31

8

9

14

39-48

33

14

Верона

31

9

4

18

30-59

31

15

Кальяре

31

7

9

15

31-44

30

16

Прама

31

5

12

14

37-51

27

17

Лечче

31

6

8

17

22-50

26

18

Эмполи

31

4

12

15

24-47

24

19

Венеция

31

3

12

16

24-44

21

20

Монца

31

2

9

20

25-55

15

İdman.biz

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