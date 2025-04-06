АПЛ: "Фулхэм" одолел "Ливерпуль", нулевая ничья в манчестерском дерби - ВИДЕО

Сегодня в Английской Премьер-лиге состоялось манчестерское дерби.

Как сообщает İdman.biz, в рамках 31-го тура «Манчестер Юнайтед» принял своего принципиального соперника — «Манчестер Сити».

«Красные дьяволы» в основное и дополнительное время выиграли два из трех последних матчей против «горожан» за последний год, еще один поединок завершился вничью.

«Сити» в этот период смог одержать победу над извечным соперником только в серии пенальти (7:6) в матче за Суперкубок Англии (Community Shield). В результате команды не смогли распечатать ворота друг друга — ничья 0:0.

Англия

Премьер-лига, 31-й тур

6 апреля

17:00 «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» - 3:1

Голы: Джонсон (1:0),12, (2:0), 42, Фернандеш (2:1),90, Тель (3:1), 90+6 (пен)

17:00 «Брентфорд» — «Челси» - 0:0

17:00 «Фулхэм» — «Ливерпуль» - 3:2

Голы: Макаллистер (0:1), 14, Сессеньон (1:1), 23, Ивоби (2:1), 32, Карвальо (3:1), 37, Диас (3:2),72

19:30 «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» - 0:0

И В Н П М 1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73 2 Арсенал 31 17 11 3 56-26 62 3 Ноттингэм 31 17 6 8 51-37 57 4 Челси 31 15 8 8 54-37 53 5 Манчестер Сита 31 15 7 9 57-40 52 6 Астон Вилла 31 14 9 8 46-46 51 7 Ньюкасл 29 15 5 9 49-39 50 8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48 9 Брайтон 31 12 11 8 49-47 47 10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45 11 Кристал Пелас 30 11 10 9 39-35 43 12 Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42 13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38 14 Тоттенхэм 31 11 4 16 58-45 37 15 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35 16 Вест Хэм 31 9 8 14 35-52 35 17 Вулверхэмптон 31 9 5 17 43-59 32 18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20 19 Лестер 30 4 5 21 25-67 17 20 Саутгемптон 31 2 4 25 23-74 10

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