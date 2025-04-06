АПЛ: "Фулхэм" одолел "Ливерпуль", нулевая ничья в манчестерском дерби - ВИДЕО

Сегодня в Английской Премьер-лиге состоялось манчестерское дерби.
Как сообщает İdman.biz, в рамках 31-го тура «Манчестер Юнайтед» принял своего принципиального соперника — «Манчестер Сити».
«Красные дьяволы» в основное и дополнительное время выиграли два из трех последних матчей против «горожан» за последний год, еще один поединок завершился вничью.
«Сити» в этот период смог одержать победу над извечным соперником только в серии пенальти (7:6) в матче за Суперкубок Англии (Community Shield). В результате команды не смогли распечатать ворота друг друга — ничья 0:0.
Англия
Премьер-лига, 31-й тур
6 апреля
17:00 «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» - 3:1
Голы: Джонсон (1:0),12, (2:0), 42, Фернандеш (2:1),90, Тель (3:1), 90+6 (пен)
17:00 «Брентфорд» — «Челси» - 0:0
17:00 «Фулхэм» — «Ливерпуль» - 3:2
Голы: Макаллистер (0:1), 14, Сессеньон (1:1), 23, Ивоби (2:1), 32, Карвальо (3:1), 37, Диас (3:2),72
19:30 «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» - 0:0
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
|
1
|
Ливерпуль
|
31
|
22
|
7
|
2
|
72-30
|
73
|
2
|
Арсенал
|
31
|
17
|
11
|
3
|
56-26
|
62
|
3
|
Ноттингэм
|
31
|
17
|
6
|
8
|
51-37
|
57
|
4
|
Челси
|
31
|
15
|
8
|
8
|
54-37
|
53
|
5
|
Манчестер Сита
|
31
|
15
|
7
|
9
|
57-40
|
52
|
6
|
Астон Вилла
|
31
|
14
|
9
|
8
|
46-46
|
51
|
7
|
Ньюкасл
|
29
|
15
|
5
|
9
|
49-39
|
50
|
8
|
Фулхэм
|
31
|
13
|
9
|
9
|
47-42
|
48
|
9
|
Брайтон
|
31
|
12
|
11
|
8
|
49-47
|
47
|
10
|
Борнмут
|
31
|
12
|
9
|
10
|
51-40
|
45
|
11
|
Кристал Пелас
|
30
|
11
|
10
|
9
|
39-35
|
43
|
12
|
Брентфорд
|
31
|
12
|
6
|
13
|
51-47
|
42
|
13
|
Манчестер Юнайтед
|
31
|
10
|
8
|
13
|
37-41
|
38
|
14
|
Тоттенхэм
|
31
|
11
|
4
|
16
|
58-45
|
37
|
15
|
Эвертон
|
31
|
7
|
14
|
10
|
33-38
|
35
|
16
|
Вест Хэм
|
31
|
9
|
8
|
14
|
35-52
|
35
|
17
|
Вулверхэмптон
|
31
|
9
|
5
|
17
|
43-59
|
32
|
18
|
Ипсвич
|
31
|
4
|
8
|
19
|
31-65
|
20
|
19
|
Лестер
|
30
|
4
|
5
|
21
|
25-67
|
17
|
20
|
Саутгемптон
|
31
|
2
|
4
|
25
|
23-74
|
10
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