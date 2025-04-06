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АПЛ: "Фулхэм" одолел "Ливерпуль", нулевая ничья в манчестерском дерби - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2025 21:29
80
АПЛ: "Фулхэм" одолел "Ливерпуль", нулевая ничья в манчестерском дерби - ВИДЕО

Сегодня в Английской Премьер-лиге состоялось манчестерское дерби.

Как сообщает İdman.biz, в рамках 31-го тура «Манчестер Юнайтед» принял своего принципиального соперника — «Манчестер Сити».

«Красные дьяволы» в основное и дополнительное время выиграли два из трех последних матчей против «горожан» за последний год, еще один поединок завершился вничью.

«Сити» в этот период смог одержать победу над извечным соперником только в серии пенальти (7:6) в матче за Суперкубок Англии (Community Shield). В результате команды не смогли распечатать ворота друг друга — ничья 0:0.

Англия
Премьер-лига, 31-й тур
6 апреля

17:00 «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» - 3:1

Голы: Джонсон (1:0),12, (2:0), 42, Фернандеш (2:1),90, Тель (3:1), 90+6 (пен)

17:00 «Брентфорд» — «Челси» - 0:0

17:00 «Фулхэм» — «Ливерпуль» - 3:2

Голы: Макаллистер (0:1), 14, Сессеньон (1:1), 23, Ивоби (2:1), 32, Карвальо (3:1), 37, Диас (3:2),72

19:30 «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» - 0:0

И

В

Н

П

М

1

Ливерпуль

31

22

7

2

72-30

73

2

Арсенал

31

17

11

3

56-26

62

3

Ноттингэм

31

17

6

8

51-37

57

4

Челси

31

15

8

8

54-37

53

5

Манчестер Сита

31

15

7

9

57-40

52

6

Астон Вилла

31

14

9

8

46-46

51

7

Ньюкасл

29

15

5

9

49-39

50

8

Фулхэм

31

13

9

9

47-42

48

9

Брайтон

31

12

11

8

49-47

47

10

Борнмут

31

12

9

10

51-40

45

11

Кристал Пелас

30

11

10

9

39-35

43

12

Брентфорд

31

12

6

13

51-47

42

13

Манчестер Юнайтед

31

10

8

13

37-41

38

14

Тоттенхэм

31

11

4

16

58-45

37

15

Эвертон

31

7

14

10

33-38

35

16

Вест Хэм

31

9

8

14

35-52

35

17

Вулверхэмптон

31

9

5

17

43-59

32

18

Ипсвич

31

4

8

19

31-65

20

19

Лестер

30

4

5

21

25-67

17

20

Саутгемптон

31

2

4

25

23-74

10

İdman.biz

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