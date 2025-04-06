Президент ПСЖ после победы в чемпионате Франции раскритиковал бывших звезд клуба

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу своей команды в Лиге 1, которая была оформлена за шесть матчей до конца чемпионата после победы над «Анже», сообщает İdman.biz.

Он подчеркнул, что текущий успех клуба стал возможен благодаря командной работе, а не отдельным звездам, что контрастирует с предыдущими годами, когда команда ориентировалась на индивидуальные достижения таких игроков, как Килиан Мбаппе и Неймар.

Аль-Хелаифи похвалил тренера Луиса Энрике и весь персонал, отметив, что новая философия клуба сосредоточена на коллективе, а не на отдельных личностях.

«Звезда ПСЖ — это команда, и эта звезда сияет так ярко. Эта победа символизирует новый этап для ПСЖ, который теперь больше, чем сумма своих звезд», — добавил он.

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