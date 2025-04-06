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Винисиус задолжал 50 евро грузину

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2025 01:30
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Винисиус задолжал 50 евро грузину

Вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили прокомментировал ситуацию с пенальти, который не реализовал Винисиус Жуниор на 13-й минуте в матче с «Реалом», передает İdman.biz.

Он рассказал, что поспорил с бразильцем на 50 евро, что тот не забьет.

«Я поспорил с Винисиусом на 50 евро, что не пропущу его пенальти. Он мне не заплатил (смеется)» - рассказал Мамардашвили, после матча.

5 апреля в матче 30-го тура Ла Лиги «Реал» проиграл «Валенсии» с счетом 1:2. Винисиус Жуниор забил гол за мадридцев, но Мукар Диакаби и Уго Дуро принесли победу «Валенсии». «Реал» находится на 2-м месте с 63 очками, а «Валенсия» занимает 15-е место, имея 34 очка и находясь близко к зоне вылета.

İdman.biz

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