Бундеслига: "Боруссия" и "Байер" празднуют выездные победы - ВИДЕО

В Германии проходят матчи 28-го тура Бундеслиги по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в субботу, 5 апреля, было сыграно шесть матчей.

В одном из центральных поединков тура дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» со счетом 4:1. Леверкузенский «Байер» смог немного реабилитироваться за сенсационное поражение в финале Кубка Германии от «Арминии» (1:2), минимально обыграв «Хайденхайм» 1:0.

Бундеслига, 28-й тур:

«Бохум» – «Штутгарт» 0:4

«РБ Лейпциг» – «Хофенхайм» 3:1

«Фрайбург» – «Боруссия Д» 1:4

«Хайденхайм» – «Байер» 0:1

«Майнц» – «Гольштайн» 1:1

«Вердер» – «Айнтрахт» 2:0

O Q Н M T X 1 Бавария 28 21 5 2 81-27 68 2 Байер 28 18 8 2 63-34 62 3 Айнтрахт 28 14 6 8 55-42 48 4 Майнц 28 13 7 8 46-32 46 5 Лейпциг 28 12 9 7 44-35 45 6 Боруссия M. 27 13 4 10 44-40 43 7 Фрайбург 27 12 6 9 37-40 42 8 Боруссия Д. 28 12 5 11 52-43 41 9 Штутгард 28 11 7 10 51-44 40 10 Вердер 28 11 6 11 45-53 39 11 Айсбург 28 10 9 8 31-39 39 12 Вольфсбург 27 10 8 9 49-41 38 13 Унион 27 8 6 13 26-40 30 14 Хоффенхайм 28 6 9 13 34-52 27 15 Санкт Паули 27 7 4 16 22-33 25 16 Ханденхайм 28 6 4 18 32-53 22 17 Бохум 28 5 5 18 28-59 20 18 Хольштайн 28 4 6 18 39-68 18

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