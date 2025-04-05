Бундеслига: "Боруссия" и "Байер" празднуют выездные победы - ВИДЕО

В Германии проходят матчи 28-го тура Бундеслиги по футболу.
Как сообщает İdman.biz, в субботу, 5 апреля, было сыграно шесть матчей.
В одном из центральных поединков тура дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» со счетом 4:1. Леверкузенский «Байер» смог немного реабилитироваться за сенсационное поражение в финале Кубка Германии от «Арминии» (1:2), минимально обыграв «Хайденхайм» 1:0.
Бундеслига, 28-й тур:
«Бохум» – «Штутгарт» 0:4
«РБ Лейпциг» – «Хофенхайм» 3:1
«Фрайбург» – «Боруссия Д» 1:4
«Хайденхайм» – «Байер» 0:1
«Майнц» – «Гольштайн» 1:1
«Вердер» – «Айнтрахт» 2:0
|
O
|
Q
|
Н
|
M
|
T
|
X
|
1
|
Бавария
|
28
|
21
|
5
|
2
|
81-27
|
68
|
2
|
Байер
|
28
|
18
|
8
|
2
|
63-34
|
62
|
3
|
Айнтрахт
|
28
|
14
|
6
|
8
|
55-42
|
48
|
4
|
Майнц
|
28
|
13
|
7
|
8
|
46-32
|
46
|
5
|
Лейпциг
|
28
|
12
|
9
|
7
|
44-35
|
45
|
6
|
Боруссия M.
|
27
|
13
|
4
|
10
|
44-40
|
43
|
7
|
Фрайбург
|
27
|
12
|
6
|
9
|
37-40
|
42
|
8
|
Боруссия Д.
|
28
|
12
|
5
|
11
|
52-43
|
41
|
9
|
Штутгард
|
28
|
11
|
7
|
10
|
51-44
|
40
|
10
|
Вердер
|
28
|
11
|
6
|
11
|
45-53
|
39
|
11
|
Айсбург
|
28
|
10
|
9
|
8
|
31-39
|
39
|
12
|
Вольфсбург
|
27
|
10
|
8
|
9
|
49-41
|
38
|
13
|
Унион
|
27
|
8
|
6
|
13
|
26-40
|
30
|
14
|
Хоффенхайм
|
28
|
6
|
9
|
13
|
34-52
|
27
|
15
|
Санкт Паули
|
27
|
7
|
4
|
16
|
22-33
|
25
|
16
|
Ханденхайм
|
28
|
6
|
4
|
18
|
32-53
|
22
|
17
|
Бохум
|
28
|
5
|
5
|
18
|
28-59
|
20
|
18
|
Хольштайн
|
28
|
4
|
6
|
18
|
39-68
|
18
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