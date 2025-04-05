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Бундеслига: "Боруссия" и "Байер" празднуют выездные победы - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Апреля 2025 22:41
26
Бундеслига: "Боруссия" и "Байер" празднуют выездные победы - ВИДЕО

В Германии проходят матчи 28-го тура Бундеслиги по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в субботу, 5 апреля, было сыграно шесть матчей.

В одном из центральных поединков тура дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург» со счетом 4:1. Леверкузенский «Байер» смог немного реабилитироваться за сенсационное поражение в финале Кубка Германии от «Арминии» (1:2), минимально обыграв «Хайденхайм» 1:0.

Бундеслига, 28-й тур:

«Бохум» – «Штутгарт» 0:4

«РБ Лейпциг» – «Хофенхайм» 3:1

«Фрайбург» – «Боруссия Д» 1:4

«Хайденхайм» – «Байер» 0:1

«Майнц» – «Гольштайн» 1:1

«Вердер» – «Айнтрахт» 2:0

O

Q

Н

M

T

X

1

Бавария

28

21

5

2

81-27

68

2

Байер

28

18

8

2

63-34

62

3

Айнтрахт

28

14

6

8

55-42

48

4

Майнц

28

13

7

8

46-32

46

5

Лейпциг

28

12

9

7

44-35

45

6

Боруссия M.

27

13

4

10

44-40

43

7

Фрайбург

27

12

6

9

37-40

42

8

Боруссия Д.

28

12

5

11

52-43

41

9

Штутгард

28

11

7

10

51-44

40

10

Вердер

28

11

6

11

45-53

39

11

Айсбург

28

10

9

8

31-39

39

12

Вольфсбург

27

10

8

9

49-41

38

13

Унион

27

8

6

13

26-40

30

14

Хоффенхайм

28

6

9

13

34-52

27

15

Санкт Паули

27

7

4

16

22-33

25

16

Ханденхайм

28

6

4

18

32-53

22

17

Бохум

28

5

5

18

28-59

20

18

Хольштайн

28

4

6

18

39-68

18

İdman.biz

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