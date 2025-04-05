В Англии ограбили жену вратаря "Манчестер Юнайтед"

Мелани Камаю, супруга вратаря «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана, подверглась нападению в Манчестере. Инцидент произошел на улице возле одного из ресторанов города.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Mirror, у женщины похитили ценности на сумму более 73 тыс. евро.

По информации источника, по делу об ограблении был задержан 25-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в нападении.

Андре Онана стал игроком «Манчестер Юнайтед» в июле 2023 года, перейдя из итальянского «Интера». Сумма трансфера составила 50,2 миллиона евро. В текущем сезоне камерунец провел 41 матч за английский клуб, в девяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности, пропустив в общей сложности 54 гола.

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