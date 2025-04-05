Принято решение по недоигранному матчу

Дисциплинарный комитет французской Лиги 1 по футболу принял решение по незавершенному матчу 26-го тура "Монпелье" - "Сент-Этьен".

İdman.biz сообщает, что Федерация футбола Франции приняла решение не переигрывать матч, остановленный на 63-й минуте.

Встреча прошла 16 марта и не была доиграна: на 63-й минуте при счете 2:0 в пользу «Сент-Этьена» фанаты начали бросать на поле посторонние предметы. Главный судья Франсуа Летексье отправил команды в раздевалки, затем было принято решение не возобновлять игру.

Дисциплинарный комитет лиги постановил, что матч не будет доигран, и официальным считается результат, зафиксированный на момент остановки игры.

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