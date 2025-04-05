Союз фан-клубов "Атлетико Мадрид" обвинил УЕФА в подделке видеозаписи

Болельщики мадридского «Атлетико» провели собственное исследование видеозаписи, опубликованной УЕФА, с моментом удара Хулиана Альвареса в серии пенальти ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Как передает İdman.biz, согласно их выводам, запись подверглась манипуляциям.

Напомним, что удар Альвареса не был засчитан из-за двойного касания мяча — этот эпизод стал ключевым моментом встречи.

По данным фан-клубов «Атлетико», на видео были обнаружены изменения в последовательности кадров, несоответствия в метаданных, отсутствие аудиосопровождения и другие детали, вызывающие сомнения в подлинности записи.

Несмотря на эти заявления, «Реал» вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с лондонским «Арсеналом». Первая игра состоится 8 апреля, ответная — 16 апреля.

İdman.biz