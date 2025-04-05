"Бавария" одержала уверенную победу на выезде

В стартовом матче 28 тура Бундеслиги «Аугсбург» на домашнем поле проверил свои силы в противостоянии с «Баварией» из Мюнхена.

Как передает İdman.biz, "Бавария" одержала уверенную победу со счетом 3:1.

На 30-й минуте греческий защитник «Аугсбурга» Димитрис Яннулис открыл счет в матче. На 42-й минуте полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала забил ответный мяч. На 60-й минуте английский нападающий Гарри Кейн вывел мюнхенцев вперёд. Третий мяч в ворота «Аугсбурга» на 90+3-й минуте забил Лерой Зане. Отметим, что с 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Седрик Цезигер.

После этой победы в активе «Баварии» стало 68 очков. Мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» с 39 очками идет на восьмой строчке.

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