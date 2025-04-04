Генпрокуратура Стамбула отказалась возбуждать уголовное дело против Моуринью

Футбольный клуб «Фенербахче» сообщил в социальной сети X (ранее Twitter), что Генеральная прокуратура Стамбула не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении главного тренера команды Жозе Моуринью, передаёт İdman.biz.

Поводом для разбирательства стало высказывание португальского специалиста после матча 25-го тура чемпионата Турции против «Галатасарая» (0:0), в котором он сравнил поведение запасных игроков и тренеров соперника с «прыгающими обезьянами». В ответ клуб назвал заявление Моуринью расистским, объявил о намерении подать жалобу в суд, а также обратиться в ФИФА и УЕФА.

Однако, как сообщили в «Фенербахче», прокуратура Стамбула не выявила в словах тренера состава преступления и приняла решение об отказе в возбуждении дела.

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