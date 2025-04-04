УЕФА смягчил санкции против "Реала": ни один игрок не получил реальной дисквалификации

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подвел итоги разбирательств по инцидентам, произошедшим во время матча между «Реалом» и «Атлетико», сообщает İdman.biz.

Вингер мадридского клуба Винисиус Жуниор не понёс никакого наказания — УЕФА не открыл дело по его поводу. Напомним, бразилец после замены продемонстрировал фанатам «Атлетико» превосходство «Реала» в трофеях, а после матча положил куртку клуба перед фан-сектором соперника и указал на эмблему.

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер оштрафован на 40 тыс. евро и условно дисквалифицирован на один еврокубковый матч с испытательным сроком на год. Это связано с его провокационным празднованием, включавшим жест по горлу.

Полузащитник Дани Себальос получил штраф в размере 20 тыс. евро за неспортивное поведение.

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