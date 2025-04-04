Финансовые трудности могут помешать "Барселоне" продлить контракт с Ямалем

«Барселона» столкнулась с финансовыми трудностями, которые могут помешать продлению контрактов с нападающим Ламином Ямалем и вратарем Войцехом Щенсным.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Relevo, аудитор Ла Лиги не одобрил включение в отчёт прибыли в размере 100 миллионов евро от продажи VIP-мест на стадионе «Камп Ноу», что вынуждает клуб искать другие способы стабилизации бюджета.

По информации источника, каталонцам необходимо продать одного из действующих игроков, чтобы иметь возможность пролонгировать соглашения с Ямалем и Щенсным.

Основным кандидатом на уход считается центральный защитник Рональд Араухо. В январе уругваец подписал новый контракт с клубом до 2031 года, однако теперь в его соглашении прописана сумма отступных в размере 65 миллионов евро. «Барселона» надеется, что этот пункт будет активирован летом, что позволит клубу решить финансовые вопросы и сохранить ключевых игроков.

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