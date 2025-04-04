Жозе Моуринью в сборной Бразилии?

Португалец Жозе Моуринью также входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бразильский журналист Андре Ризек.

По его словам, Бразильская конфедерация футбола (CBF) определила четырех кандидатов на замену Доривала Жуниора, отстраненного от должности. Помимо главного фаворита Жорже Жезуса («Аль-Хиляль»), в списке также есть Абель Феррейра («Палмейрас»), Карло Анчелотти («Реал Мадрид») и Жозе Моуринью («Фенербахче»).

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