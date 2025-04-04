Объявлены страны, в которых пройдут чемпионаты мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что США и Великобритания примут женские чемпионаты мира по футболу в 2031 и 2035 году.

Как сообщает İdman.biz, на Конгрессе УЕФА в Белграде он отметил, что совместная заявка Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии является единственной «действительной заявкой», представляющей интерес для проведения турнира 2035 года после истечения крайнего срока, при этом Соединенные Штаты также выдвинули единственную заявку на проведение турнира 2031 года.

Ранее о своих намерениях побороться за проведение ЧМ-2035 объявляли Испания, Португалия и Марокко, однако никто из них так и не подал заявку. Срок приема завершился 31 марта.

İdman.biz