Украина обратилась к УЕФА с просьбой по России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отправила письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу России.

Как передает İdman.biz, украинцы просят УЕФА не рассматривать возможность снятия футбольных санкций с России.

"Мы обращаемся к вам с призывом о недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения подобных вопросов. С февраля 2022 года ничего не изменилось для любого пересмотра ранее принятых решений", - говорится в письме УЕФА в числе прочего.

Санкции УЕФА в отношении Российского футбольного союза (РФС) были введены в конце февраля 2022 года. Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся в еврокубки после урегулирования конфликта.

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