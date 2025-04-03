Легенда сборной Нидерландов жестко раскритиковал "Челси" за хаос в управлении

Бывший тренер «Челси» Рууд Гуллит дал разгромную оценку клубу, заявив, что спустя 28 лет после его работы в Лондоне команда остается «загадкой». Голландец отметил, что «синие» до сих пор не определились с философией и продолжают менять тренеров, что мешает их развитию, сообщает İdman.biz.

Гуллит, выигравший с «Челси» Кубок Англии в 1997 году, подчеркнул, что постоянные кадровые перестановки негативно сказываются на клубе. По его словам, даже успех не гарантирует тренеру стабильности, и он не понимает, за что команда действительно борется.

После многообещающего завершения 2024 года «Челси» вновь теряет позиции в чемпионате и рискует не попасть в Лигу чемпионов. Вопросы о будущем главного тренера Энцо Марески становятся всё острее, и клуб может снова оказаться в тупике.

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