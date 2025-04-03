"Арсенал" потерял одного из ключевых игроков перед матчем ЛЧ - ВИДЕО

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль дос Сантос не поможет команде в оставшихся матчах сезона из-за травмы.

Как передает İdman.biz, игрок получил повреждение подколенного сухожилия во встрече с «Фулхэмом», которая состоялась во вторник и закончилась победой подопечных Микеля Артеты со счетом 2:1.

В ближайшие дни Габриэль перенесет операцию, после чего незамедлительно приступит к выполнению программы восстановления и реабилитации для готовности к старту нового сезона, говорится в сообщении клуба.

На счету футболиста 28 матчей в текущем розыгрыше АПЛ. Он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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