УЕФА может дисквалифицировать ключевого защитника "Реала"

«Реал Мадрид» находится в ожидании вердиктов УЕФА по делу нескольких своих игроков, включая Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Антонио Рюдигера и Дани Себальоса.

Как передает İdman.biz, четверка футболистов оказалась под следствием после событий, связанных с драматичной победой над «Атлетико» в матче 12 марта.

Особое внимание УЕФА уделяет жестам игроков, среди которых Рюдигеру может грозить более серьезная санкция. Немецкий защитник оказался в центре скандала после того, как в камеру был зафиксирован его жест, который многие восприняли как угрозу. Это может привести к немедленной дисквалификации, из-за которой Рюдигер может пропустить первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом».

В случае с Мбаппе, Винисиусом и Себальосом, вероятнее всего, УЕФА ограничится штрафом и отсроченной дисквалификацией на один матч, если они не повторят подобные действия в течение года. «Реал» продолжает следить за развитием ситуации и опасается, что санкции могут сильно повлиять на команду в важнейшие моменты сезона.

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