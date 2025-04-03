Александер Чеферин: "УЕФА возвращает 97% своих финансовых ресурсов европейскому футболу"

«УЕФА распределяет 97% получаемого финансирования, вкладывая его обратно в футбол - в европейский футбол».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин на конгрессе организации.

Словенец, который, по его словам, часто слышит, что УЕФА слишком сосредоточена на зарабатывании денег, продолжил:

«Но мы не холодная и безразличная машина для получения прибыли; мы - чудо сбора и распределения средств - с совестью. Потому что мы отдаем. Потому что мы распределяем эти средства - целых 97% на самом деле - справедливо, добросовестно. Мы вкладываем их обратно в футбол - в европейский футбол. Во благо многих, а не очень немногих.

Мы работаем для футбола и болельщиков, а не для разовой, краткосрочной прибыли. Мы поддерживаем футбол на всех уровнях, потому что финансовая устойчивость имеет немаловажное значение для игры. Наши элитные соревнования и турниры создают важные фонды и повышают осведомленность широких масс.

Кто в спорте отдает больше чем УЕФА? И отдает столь же разнообразно? Наша программа HatTrick - одна из крупнейших схем солидарности в спорте, которая перераспределяет более половины чистого дохода от ЕВРО нашим ассоциациям-членам для инвестиций. Это подлинное единство, подлинная инклюзивность, настоящая солидарность - и настоящее управление».

İdman.biz