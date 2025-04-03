Серии "Ливерпуля", ПСЖ и "Црвены Звезды" продолжаются

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге по футболу достигла 26 игр после победы над «Эвертоном» (1:0) в 30-м туре.

İdman.biz сообщает, что единственное поражение «красных» в чемпионате в этом сезоне зафиксировано в игре против «Ноттингем Фореста» 14 сентября (0:1).

С тех пор «Ливерпуль» одержал 19 побед и семь раз сыграл вничью.

Среди других европейских команд ПСЖ в этом сезоне не проигрывал в 27 матчах французской Лиги 1, а сербская «Црвена Звезда» из Белграда - в 29 встречах чемпионата Сербии.

Если учитывать прошлый сезон, то беспроигрышная серия «Црвены Звезды» достигла 47 игр, а ПСЖ - 29.

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