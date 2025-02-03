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15-я отставка в турецкой Суперлиге - Список

Мировой футбол
Новости
3 Февраля 2025 19:50
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15-я отставка в турецкой Суперлиге - Список

В турецкой Суперлиге по футболу произошла очередная отставка.

İdman.biz сообщает, что «Бодрум» расстался с Волканом Демирелем.

44-летний специалист руководил дебютантом в 13 играх. «Бодрум» выиграл только два из этих матчей, сыграл вничью в четырех и проиграл семь. Команда занимает 17-е место с 16 очками.

Отметим, что «Бодрум» уже во второй раз в этом сезоне расстался со своим главным тренером. Ранее «Бодрум» расстался с Исметом Ташдемиром.

Список тренеров, ушедших в отставку в сезоне 2024/2025:

* Абдулла Авджи - "Трабзонспор"
* Озхан Пулат - "Хатайспор"
* Майкл Валканис - "Адана Демирспор"
* Бурак Йылмаз - "Кайсериспор"
* Исмет Ташдемир - "Бодрум"
* Али Джамдали - "Коньяспор"
* Сами Угурлу - "Касымпаша"
* Фатих Текке - "Аланьяспор"
* Джованни ван Бронкхорст - "Бешикташ"
* Бюлент Уйгун - "Сивасспор"
* Рыза Чалимбай - "Хатайспор"
* Алекс - "Антальяспор"
* Синан Калоглу - "Кайсериспор"
* Мустафа Далджи - "Адана Демирспор"
* Волкан Демирель - "Бодрум"

İdman.biz

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