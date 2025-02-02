Вернуться, чтобы победить. Переход Неймара в "Сантос" может спасти его мечту о Кубке мира

Возвращение форварда на родину может оживить его карьеру - и надежды Бразилии на Кубок мира

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Переход Неймара в «Сантос» - самое большое возвращение в бразильский футбол с тех пор, как Ромарио покинул «Барселону», чтобы присоединиться к «Фламенго» ровно 30 лет назад, пишет ESPN.



Да, великий Роналдо вернулся домой, чтобы присоединиться к «Коринтианс» в 2009 году, но на том этапе уже было понятно, что его лучшие дни позади, и что любые звездные выступления станут лишь дополнительным бонусом. Это не относится к Неймару — хотя он немного старше Роналдо в то время (5 февраля ему исполнится 33 года), и его история травм почти так же плоха, как у Роналдо.

Возвращение Неймара в клуб, за который он играл в период с 2009 по 2013 год, — это не дембельский аккорд перед выходом на пенсию, а некий последний шанс попрощаться. Его можно рассматривать как платформу для того, что может стать величайшим триумфом его противоречивой карьеры: помочь сборной Бразилии одержать неуловимую шестую победу на чемпионате мира в следующем году.

В этом и заключается существенное различие между возвращением Неймара и возвращением Ромарио в 1995 году. Миниатюрному нападающему (прозванному «Малыш» на португальском языке) исполнилось всего 29 лет, когда он вернулся через Атлантику, — и он мог гордо въехать в город, выиграв первый чемпионат мира в США и получив звание Игрока года ФИФА. Он покорил две вершины.

Это были мерки, по которым всегда оценивалась карьера Неймара — и было обнаружено, что она не дотягивает до высот.

Погоня за «Золотым мячом» стала важнейшим фактором, побудившим его покинуть «Барселону» и присоединиться к «Пари Сен-Жермен». Это можно даже рассматривать как благородное стремление, но, хотя в нем были свои удачные моменты, его время во Франции нельзя считать успехом, особенно в том смысле, что игра в такой физически требовательной лиге подвергла его такому количеству травм.

«Золотой мяч» теперь кажется невозможным, но чемпионат мира? Есть время для последней попытки.

Турнир был жесток к Неймару. Он выбыл по ходу своего первого чемпионата мира из-за травмы после жесткого фола на нем, был плох на втором из-за длительного простоя из-за травмы, получил травму по ходу третьего, но вернулся, чтобы забить чудесный гол в ворота Хорватии, только чтобы увидеть, как команда пропустила неудачный последний удар, позволив сопернику сравнять счет, и потерпела крах по пенальти — наверняка ему повезет в 2026 году.

Но ему нужно вернуться в ритм, если он хочет принять вызов на самой большой сцене мира.

Недавно Неймар сам ввязался в перепалку в социальных сетях с героем чемпионата мира 2002 года Ривалдо. Он делал подкаст с Ромарио, и его спросили, чье место он бы занял в предыдущих сборных Бразилии. Центральный нападающий Тостао был его ответом на 1970 год, центральный полузащитник Дунга на 1994 год и Ривалдо в сборной 2002 года. Это был сложный выбор, учитывая, что в этой команде были и раскочегарившийся Роналдо, и подающий надежды Роналдиньо.

Но Ривалдо был далеко не рад его выбору, и две звезды спорили в сети о гипотетических событиях 23-летней давности. Один из часто встречающихся комментариев заключался в том, что у этой пары есть что-то общее: они оба бывшие футболисты.

Именно это восприятие Неймару теперь предстоит изменить — и в этом стремлении его возвращение в «Сантос» теперь представляет собой как победу, так и поражение.

Это поражение по правилам, которые установил сам игрок. Он был непреклонен в том, что будет играть на Клубном чемпионате мира за «Аль-Хиляль» в июне и июле. Этот турнир, как предполагалось, послужит гигантским рекламным щитом, объявляющим о его неизменном статусе одного из лучших игроков. А затем, когда его контракт с саудовским клубом закончится, он сможет свободно перейти в «Сантос» или куда угодно еще.

Эти планы были разрушены в середине января, когда португальский тренер «Аль-Хиляля» Жоржи Жезуш объявил, что клуб даже не будет регистрировать Неймара в саудовской лиге. У них было десять слотов для иностранных игроков и было десять иностранцев в лучшей физической форме, чем Неймар, который, по словам тренера, не мог соответствовать ритму остальных на тренировках.

На данный момент, за несколько дней до своего 33-го дня рождения, Неймар как игрок — неизвестная величина.

Он получил свою последнюю серьезную травму, играя за сборную Бразилии в квалификации чемпионата мира 17 октября 2023 года. Он вернулся в «Аль-Хиляль» год и четыре дня спустя, но 4 ноября он снова сломался — как и ожидалось после столь долгого простоя — из-за мышечной проблемы. Похоже, что «Аль-Хиляль» сомневается в его способности внести весомый вклад на самом высоком уровне.

Но если это поражение, то возвращение в «Сантос» — победа — по двум причинам.

Во-первых, этот шаг — великолепный пиар. В карьере, которая так часто вызывала разногласия, почти все будут рады видеть его в белой футболке «Сантоса», играющего на тесном, но историческом стадионе «Вила Бельмиро» с видом на мавзолей Пеле.

Сантус, честно говоря, футбольное чудо. Это портовый город с населением менее полумиллиона человек — небольшой по бразильским меркам — в то время как все остальные крупные бразильские клубы из столиц гигантских штатов. Сантус в хороший день находится в часе езды вниз по склону от раскинувшегося мегаполиса Сан-Паулу. И все же этот маленький город создал команду вокруг Пеле, которая в конце 1950-х и в течение 1960-х годов имела реальные основания считаться лучшей в мире. «Сантос» — национальное достояние и всемирная икона.

Традиция была возобновлена ​​в 21 веке с последующими поколениями замечательных молодых продуктов академии. Неймар, конечно, ведущий выпускник, и его подвиг, когда он привел «Сантос» к Кубку Либертадорес в 2011 году, может даже считаться высшей точкой его карьеры — по крайней мере, пока. И теперь, после травматического вылета, «Сантос» возвращается в первый дивизион Бразилии. Даже многие, кто насмехался над Неймаром в прошлом, будут рады, если он сможет что-то сделать, чтобы вернуть «Сантосу» былую славу.

И вторая причина в том, что «Сантос» предоставит ему все возможности сделать именно это. Это не «Аль-Хиляль», с составом настолько глубоким, что они могут позволить себе исключить игрока с таким громким именем. Если он хоть немного в форме, Неймар будет первым в стартовом составе «Сантоса». У него будут все возможности показать, что в его истории есть еще главы, которые нужно написать.

Самая драматичная из всех этих глав, конечно, та, что о чемпионате мира 2026 года. В начале текущей отборочной кампании чемпионата мира Неймар обогнал Пеле и стал лучшим бомбардиром Бразилии за всю историю. После его травмы Бразилия испытывала серьезные проблемы без него. Проведя две трети отборочной кампании, сборная Бразилии занимает пятое место в таблице КОНМЕБОЛ. На любом предыдущем чемпионате мира были бы серьезные сомнения относительно их способности пройти квалификацию. Учитывая, что Южная Америка имеет шесть автоматических слотов на недавно расширенный турнир, не было бы никаких сомнений, что Бразилия будет там в следующем году.

Но сборная Бразилии не может поехать только для того, чтобы поучаствовать. Все, что меньше победы на турнире, считается провалом. После 24 лет без побед Бразилия нуждается в этом. Неймару тоже это нужно. Тренер Доривал Жуниор с нетерпением ждет его выздоровления, и в бразильской команде образовалась дыра в форме Неймара. Сможет ли Неймар ее заполнить? Это самый интригующий вопрос этого увлекательного и романтического возвращения в «Сантос».

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