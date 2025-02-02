"Ливерпуль" - фаворит, "Атлетико" - главное открытие. Среди основных претендентов на победу в Лиге чемпионов рубка

Скоро начнётся плей-офф.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Недавно рейтинг фаворитов Лиги чемпионов составил сайт Goal - отвечаем своей версией топа.

1. «Ливерпуль»

Оверперформанс «Ливерпуля» в первой части сезона оказался убедительным – за 20 матчей во всех турнирах коллектив проиграл лишь раз, также один раз сыграл вничью. Слот нашёл взаимопонимание с игроками – при нём Салах обрёл второе дыхание и идёт на лучший сезон в карьере. Плюс ожил Коди Гакпо – при Клоппе у голландца получалось не очень, зато теперь он начал забивать. Так же хороши Диогу Жота и Луис Диас.

Начиная с декабря, мерсисайдцы стали ошибаться чаще – появились ничьи с «Ньюкаслом» и «Фулхэмом», МЮ и «Ноттингемом», на финише групповой стадии команда Слота неожиданно уступила ПСВ. Но даже так «красные» убедили в серьёзности своих претензий на титулы победами над «Манчестер Сити» в чемпионате и «Реалом» в Лиге чемпионов. Коллектив в огне и пойдёт далеко, смущает только одно – риск спада весной.

2. «Атлетико»

«Матрасники» год за годом сохраняют имидж опасного соперника. Есть хороший крепкий состав и качественный стабильный тренер. С топ-соперниками «матрасники» прыгают выше головы и показывают характер – так что периодически они выдают перформанс.

Сейчас к этому добавилось усиление состава. В «Атлетико» пришли центральный защитник Ле Норман, в центр поля подписали лидера «Челси» Конора Галлахера, а на острие добавились Хулиан Альварес и Александр Сёрлот. При этом аргентинец отлично дополняет команду своей универсальностью.

Новые лидеры помогли клубу финишировать в топ-5 и выйти напрямую в 1/8 финала. Теперь всё будет зависеть от выбора соперника. Если, как и в прошлом году, попадётся «Интер», то «матрасники» костьми лягут ради четвертьфинала. На соперников ниже классом, ставящих автобус, команда и настраивается соответствующе.

3. «Интер»

«Нерадзурри» способны претендовать на финал Лиги чемпионов – это крайне стабильный топ с эффективным менеджментом. Они уже пробивались в решающую стадию двумя годами ранее – тогда Индзаги не смог ничего противопоставить ошибкам Лукаку и работе Гвардиолы. Вылет в 1/8 финала в прошлом сезоне – скорее случайность. Команда Симоне Индзаги стала только крепче и уверенно шла по чемпионату, в ЛЧ тоже рассчитывала забраться далеко.

Проблема в сверхмотивации «Атлетико» – а ещё в том, что в плане характера «матрасники» затмили «нерадзурри». Миланцы же продолжают прогрессировать и теперь показывают, что для конкурентов по Серии А представляют опасность, даже если не идут на первом месте и допускают ошибки на старте. Опыта у «Интера» достаточно, чтобы пробиться как минимум в четвертьфинал.

4. «Барселона»

У каталонцев появился настоящий тащер, который готов вести команду за собой. Ему только 17 лет – но сильные качества выражены настолько ярко, что возраст перестаёт быть преградой. Ламин Ямаль вырос и показывает топ-статистику. И есть ещё один сформировавшийся лидер – никто не ожидал, что такой прогресс покажет Рафинья. Бразилец оформил хет-трик против «Баварии» (4:1), дубль в матче с «Бенфикой» (5:4), ассистентский дубль – против «Аталанты» (2:2). То есть напрямую влиял на результаты команды.

Подводит каталонцев то, что у Флика нет (или есть, но нерабочий) план Б. Когда не идёт игра у кого-то из лидеров, либо они отсутствуют, а соперник зарабатывает игровое преимущество, у «Барселоны» не всегда хватает рычагов, чтобы переломить ход встречи. С другой стороны, матч с той же «Бенфикой» показал, что не всё так безнадёжно. В команде пока нет твёрдой уверенности.

5. «Арсенал»

Здесь могли быть «Реал» или «Манчестер Сити» – но они в этом сезоне слишком нестабильны, чтобы считаться фаворитами. В случае с «Баварией» серьёзные сомнения – в неопытном тренере. «Арсенал» – наиболее собранная команда, которая борется с меньшими проблемами и на этом фоне может забраться дальше.

«Канониры» закалялись в чемпионской гонке с «Манчестер Сити» – а это серьёзнейшая проверка. Тем более оба раза победителями выходили «горожане». Теперь проект Артеты обладает необходимым опытом и стрессоустойчивостью, но не настолько убедителен, как тот же «Ливерпуль». Плюс сказываются травмы – очень не хватает Бена Уайта, Такехиро Томиясу, Габриэла Жезуса и в особенности Букайо Сака. Без них уже в 1/8 финала возникнут огромные сложности.

«Тёмная лошадка» – «Байер»

«Астон Вилла» рассталась с перспективным форвардом и не так стабильна, а «Аталанта» пошла на спад, на их фоне выделяется «Байер» – «фармацевты» вспомнили, как творить магию. Команда вернулась в гонку с «Баварией» в Бундеслиге, плюс для Алонсо, Вирца и других звёзд этот сезон может оказаться последним в составе леверкузенцев. Они этот проект любят и будут мотивированы отплатить за доверие.

Фактор «Реала»

Первое правило ЛЧ – никогда не списывай «Реал» со счетов. Второе правило ЛЧ – даже когда «Реал» не в форме, ни за что не списывай «Реал» со счетов. Третье правило – «Реал» становится фаворитом, как только почувствует запах крови. «Сливочные» всю первую часть кампании мучались с Килианом Мбаппе. Француз выбивался из игровых построений, плюс снизилась эффективность Беллингема, Родриго вообще ушёл в тень.

Изменения улавливаются только сейчас. Форвард в пяти играх к ряду отмечался забитыми мячами – забил «Барселоне», «Сельте», «Ред Булл Зальцбург», оформил дубль в ворота «Лас-Пальмаса» и хет-трик – в матче против «Вальядолида». Химия в команде восстанавливается – а значит, мадридцы набирают форму. Самое тяжёлое будет в 1/16 финала – придётся сыграть с «Манчестер Сити». Но эти матчи могут и придать уверенности на следующие противостояния. «Сливочные» могут так и до финала дойти.

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