Победа "Атлетико" к юбилею Симеоне, поражение "Реала" - ВИДЕО

Состоялись матчи 22-го тура испанской Ла Лиги по футболу.
Как сообщает İdman.biz, «Севилья» потеряла очки на выезде.
Победу одержал «Атлетико Мадрид». Столичная, забившая по голу в каждом тайме, подарила главному тренеру Диего Симеоне победу на юбилей. Аргентинский наставник провел с командой свой 500-й матч в Ла Лиге.
«Реал Мадрид» проиграл на выезде. Чемпион Испании проиграл «Эспаньолу» с разницей в один гол.
Испанская Ла Лига
22-й тур
1 февраля
17:00 Хетафе - Севилья - 0:0
19:15. Вильярреал - Вальядолид - 5:1
21:30 Атлетико - Мальорка - 2:0
00:00. Эспаньол - Реал Мадрид - 1:0
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Турнирная таблица.
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