Победа "Атлетико" к юбилею Симеоне, поражение "Реала" - ВИДЕО

Состоялись матчи 22-го тура испанской Ла Лиги по футболу.

Как сообщает İdman.biz, «Севилья» потеряла очки на выезде.

Победу одержал «Атлетико Мадрид». Столичная, забившая по голу в каждом тайме, подарила главному тренеру Диего Симеоне победу на юбилей. Аргентинский наставник провел с командой свой 500-й матч в Ла Лиге.

«Реал Мадрид» проиграл на выезде. Чемпион Испании проиграл «Эспаньолу» с разницей в один гол.

Испанская Ла Лига

22-й тур

1 февраля

17:00 Хетафе - Севилья - 0:0

19:15. Вильярреал - Вальядолид - 5:1

21:30 Атлетико - Мальорка - 2:0

00:00. Эспаньол - Реал Мадрид - 1:0

Турнирная таблица. М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 Реал Мадрид 22 15 4 3 50-21 49 2 Атлетико 22 14 6 2 37-14 48 3 Барселона 21 13 3 5 59-24 42 4 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40 5 Вильярреал 22 10 7 5 44-33 37 6 Райо Вальекано 22 8 8 6 26-24 32 7 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30 8 Жирона 21 8 4 9 29-29 28 9 Реал Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28 10 Бетис 21 7 7 7 23-26 28 11 Севилья 22 7 7 8 24-30 28 12 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27 13 Сельта 21 7 4 10 30-33 25 14 Хетафе 22 5 9 8 17-17 24 15 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23 16 Леганес 22 5 8 9 19-30 23 17 Эспаньол 22 6 5 11 21-33 23 18 Алавес 21 5 6 10 25-33 21 19 Валенсия 21 3 7 11 20-36 16 20 Вальядолид 22 4 3 15 15-47 15

İdman.biz