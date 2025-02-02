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Победа "Атлетико" к юбилею Симеоне, поражение "Реала" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
2 Февраля 2025 09:16
17
Победа "Атлетико" к юбилею Симеоне, поражение "Реала" - ВИДЕО

Состоялись матчи 22-го тура испанской Ла Лиги по футболу.

Как сообщает İdman.biz, «Севилья» потеряла очки на выезде.

Победу одержал «Атлетико Мадрид». Столичная, забившая по голу в каждом тайме, подарила главному тренеру Диего Симеоне победу на юбилей. Аргентинский наставник провел с командой свой 500-й матч в Ла Лиге.

«Реал Мадрид» проиграл на выезде. Чемпион Испании проиграл «Эспаньолу» с разницей в один гол.

Испанская Ла Лига
22-й тур
1 февраля
17:00 Хетафе - Севилья - 0:0
19:15. Вильярреал - Вальядолид - 5:1
21:30 Атлетико - Мальорка - 2:0

00:00. Эспаньол - Реал Мадрид - 1:0

Турнирная таблица.

М

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1

Реал Мадрид

22

15

4

3

50-21

49

2

Атлетико

22

14

6

2

37-14

48

3

Барселона

21

13

3

5

59-24

42

4

Атлетик

21

11

7

3

31-18

40

5

Вильярреал

22

10

7

5

44-33

37

6

Райо Вальекано

22

8

8

6

26-24

32

7

Мальорка

22

9

3

10

19-28

30

8

Жирона

21

8

4

9

29-29

28

9

Реал Сосьедад

21

8

4

9

17-17

28

10

Бетис

21

7

7

7

23-26

28

11

Севилья

22

7

7

8

24-30

28

12

Осасуна

21

6

9

6

25-30

27

13

Сельта

21

7

4

10

30-33

25

14

Хетафе

22

5

9

8

17-17

24

15

Лас-Пальмас

21

6

5

10

26-34

23

16

Леганес

22

5

8

9

19-30

23

17

Эспаньол

22

6

5

11

21-33

23

18

Алавес

21

5

6

10

25-33

21

19

Валенсия

21

3

7

11

20-36

16

20

Вальядолид

22

4

3

15

15-47

15

İdman.biz

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