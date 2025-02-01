Очередное достижение Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 178 голов в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.biz, он поднялся на шестое место в списке бомбардиров Премьер-лиги.

Салах, открывший счет после точно исполненного пенальти в ворота «Борнмута», обошел Фрэнка Лэмпарда (176 голов). Египетский нападающий, забивший еще раз во втором тайме, отстает в списке от Серхио Агуэро (184 гола), Энди Коула (187), Уэйна Руни (208), Гарри Кейна (213) и Алана Ширера (280).

Кроме того, Мохамеду удалось забить 20 голов за сезон в пятый раз в Премьер-лиге. До него этого достижения добились Алан Ширер (семь раз), Серхио Агуэро и Гарри Кейн (по шесть), а также Тьерри Анри (пять).

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