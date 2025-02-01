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Мората продолжит карьеру в "Галатасарае"

Мировой футбол
Новости
1 Февраля 2025 14:22
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Мората продолжит карьеру в "Галатасарае"

Испанский нападающий итальянской футбольной команды «Милан» Альваро Мората продолжит карьеру в «Галатасарае».

Как сообщает İdman.biz, такой информацией поделился известный инсайдер Фабрицио Романо.

По имеющимся данным, клубы уже достигли соглашения о трансфере. 32-летний испанский футболист будет выступать на правах аренды в «Галатасарае» до конца сезона, после чего контракт может быть продлен еще на год или его трансфер может быть выкуплен.

Мората, выигравший чемпионат Европы со сборной Испании летом 2024 года, затем перешел из мадридского «Атлетико» в итальянский клуб. В этом сезоне он забил шесть голов и отдал две результативные передачи в 25 матчах во всех соревнованиях.

İdman.biz

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