ПСЖ потерял свой главный молодой актив. Энрике собирался строить команду вокруг него

Вмешался «Лейпциг».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Пример топ-работы на рынке

Хави Симонс – один из главных активов для «Пари Сен-Жермен», хотя полузащитник вот уже третий сезон проводит вдали от Парижа. Французам футболист был важен сразу по нескольким причинам, не только по игровым. Прежде всего голландец мог стать главным трансфером для ПСЖ в плане эффективности. Хави брали, когда тому было лишь 18 лет. Центрхав играл в одной из юношеских команд «Барселоны» и пока не привлекался к основному составу, поэтому его переход не нёс за собой практически никаких затрат.

ПСЖ, по сути, за бесценок переманил к себе воспитанника лучшей футбольной академии, который уже усвоил азы и считался почти сформировавшимся футболистом, оставалось только не мешать его прогрессу. Следующий шаг тоже был логичным – поскольку в основной команде тяжелейшая конкуренция, Симонса отправили набираться опыта в родную Эредивизи, а потом – в «Лейпциг», который тоже внимателен к развитию молодёжи.

Футболиста планомерно готовили, чтобы тот вернулся игроком стартового состава и стал лидером. В таком случае трансфер Симонса по эффективности перебил бы даже переход Килиана Мбаппе.

Вырос в «Лейпциге»

Повезло Хави и потому, что он попадал к тренерам, которые понимают, как развивать молодёжь и требуют играть в атаку. Период ПСВ пришёлся на время работы там Руда ван Нистелроя. В прошлом элитный нападающий долгое время тренировал юношеские команды ПСВ и отточил на них свои методы. С Симонсом и под руководством Руда коллектив снова занял второе место в чемпионате Нидерландов, при этом Хави стал для команды главной опцией в атаке и отметился 19 голами в 34 матчах Эредивизи, плюс отдал восемь голевых передач.

В «Лейпциг» молодой исполнитель приходил, когда команду уже перестроил под себя Марко Розе. Немецкий менеджер отправил Хави на правый фланг атаки и сразу стал выпускать в старте. В первых же четырёх турах Бундеслиги голландец отметился тремя голами и четырьмя ассистами. После такой темп результативности, конечно, не поддерживал, но в итоге забил восемь мячей и сделал 11 голевых в 32 матчах чемпионата. Отличный результат для дебюта.

Теперь же игра «Лейпцига» ещё больше завязана на вингере. Проявилась универсальность Симонса, его стали заигрывать на нескольких позициях – помимо правого фланга выпускали слева и в центре поля. Поэтому, например, команда посыпалась в ноябре-декабре. Симонс вместе с несколькими другими футболистами выбыл из-за травмы, после чего коллектив посыпался. В Бундеслиге не смогли поддерживать конкуренцию с «Баварией» и опустились на четвёртую строчку, в Лиге чемпионов уступили «Селтику», «Интеру» и «Астон Вилле» (в итоге – одна победа в восьми турах). Симонс принципиально важен для «Лейпцига».

Нестандартный трансфер

За «Лейпцигом» уже закрепился имидж клуба-инкубатора, который готовит футболистов для европейских грандов. Только за последние пару сезонов на трансферах Симакана, Дани Ольмо, Кристофера Нкунку, Доминика Собослаи и Йошко Гвардиола заработали больше 300 миллионов евро. В команду покупают скорее футболистов с перспективой, потом докручивают, показывают в матчах Лиги чемпионов, набивают ценник и продают.

Трансфер Хави Симонса не подпадает под выстроенную годами философию (поэтому, например, в прошлом году стремились договориться именно об аренде). По части возраста всё нормально – это молодой футболист, которого можно будет продать в европейский гранд после пары ударных сезонов. Но это полузащитник, который успел набить себе цену – «Лейпцигу» самому надо было потратиться, чтобы уговорить парижан на полноценный трансфер, поскольку последние видели в нём новое лицо своего проекта. Как следствие, и заработать на нём много не получится, по большей части просто отобьют затраты.

Но такой шаг «Лейпцига» поддаётся логике. Команда распродала своих опытных футболистов, а текущий сезон показал, что для борьбы с «Баварией» не хватает глубины скамейки – без неё есть риск вообще не попасть в ЛЧ. Это минус призовые и арена для демонстрации своих активов. Хави хоть и стоит дорого, даст результат прямо сейчас и не позволит «Лейпцигу» упасть ниже определённого уровня. Да и на нём всё равно можно будет заработать.

Энрике видел в Симонсе преемника Мбаппе

Для парижан решение странное. Опять же, приобретение Хави – максимально выгодное. На нём смогли хорошо заработать (50 миллионов евро, с учётом бонусов сумма может вырасти до 80), и даже так для имиджа клуба было бы выгоднее его оставить. Это был бы пример, что клуб может проворачивать топ-сделки, не опираясь на деньги шейхов.

Вдобавок голландца в команде хотел видеть Луис Энрике. Тренер летом лишился главного бомбардира ПСЖ Килиана Мбаппе и хотел выстраивать команду вокруг Симонса. Испанец высоко оценил универсальность полузащитника. Вероятно, проблема возникла в связи с желаниями игрока: сообщалось, что он не хотел возвращаться, а в идеале надеялся на возвращение в «Барселону».

Парижанам оставалось только найти наиболее выгодное предложение. Футболист возвращаться не захотел, плюс в составе ПСЖ уже заиграл Баркола, теперь подписали ещё и Хвичу. А справа есть Ли, Дембеле, Асенсио. Сделка пошла на пользу всем – парижане заработали, «Лейпциг» сохранил ведущего игрока и может заработать на продаже, Симонс отвязался от ПСЖ и может рассчитывать на трансфер в другой топ-клуб.

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