Лучшие бразильские футболисты - СПИСОК

Названы лучшие бразильские футболисты в истории.
İdman.biz сообщает, что их определил портал "Give me Sport".
Список возглавляет трехкратный чемпион мира Пеле. Ближайшим преследователем "Короля футбола" является Роналдо, которого фанаты называли "Зубастиком". Гарринча завершает первую тройку.
1. Пеле
2. Роналдо
3. Гарринча
4. Роналдиньо
5. Ривалдо
6. Ромарио
7. Неймар
8. Зико
9. Диди
10. Жаирзиньо
Отметим, что Неймар - единственный игрок из Топ-10, который продолжает карьеру. Он занимает седьмое место в списке.
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