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Сампаоли покинул "Ренн" - ФОТО

Мировой футбол
Новости
31 Января 2025 10:14
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Сампаоли покинул "Ренн" - ФОТО

Хорхе Сампаоли ушел с поста главного тренера французской футбольной команды «Ренн».

Как сообщает İdman.biz, клуб объявил о прекращении сотрудничества с 64-летним специалистом по обоюдному согласию.

Аргентинец был назначен главным тренером «Ренна» в ноябре 2024 года. Команда, сыгравшая под его руководством 10 матчей, одержала три победы и потерпела семь поражений, в том числе пять поражений подряд.

До конца сезона «Ренн» будет тренировать сенегалец Хабиб Бейе. Если результаты окажутся удовлетворительными, контракт может быть продлен еще на год.

«Ренн» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков в 19 играх.

İdman.biz

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