Новый рекордсмен в еврокубках - ВИДЕО

Игрок английской футбольной команды «Тоттенхэм Хотспур» Микки Мур вошел в историю еврокубков.

Как сообщает İdman.biz, нападающий забил гол в матче против шведского «Эльфсборга» в восьмом туре Лиги Европы.

Мур, забивший гол на 90+4-й минуте матча, стал самым молодым англичанином, отличавшимся в еврокубках. Он забил в возрасте 17 лет и 172 дней.

Микки побил рекорд Джимми Гривза. Легендарный нападающий забил гол в 1957 году в возрасте 17 лет и 245 дней.

Отметим, что «Тоттенхэм» обыграл «Эльфсборг» со счетом 3:0.

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