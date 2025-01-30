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Жоржиньо будет играть с Жуниньо

Мировой футбол
Новости
30 Января 2025 23:09
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Жоржиньо будет играть с Жуниньо

Полузащитник сборной Италии по футболу Жоржиньо согласовал условия трехлетнего контракта с бразильским «Фламенго».

İdman.biz сообщает, что ожидается расторжение его контракта с английским «Арсеналом».

Игрок очень близок к продолжению карьеры в Бразилии. Если лондонский клуб не отпустит его сейчас, Жоржиньо присоединится к «Фламенго» в качестве свободного агента летом. В этом сезоне он забил один гол в 20 играх во всех соревнованиях.

Отметим, что недавно с представителем Бразилии подписал контракт нападающий «Карабаха» Олавио Жуниньо.

İdman.biz

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