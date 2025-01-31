Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы по футболу.

İdman.biz сообщает, что матчи последнего тура прошли в одно и то же время.

После 18 матчей VIII тура определились все команды, которые прошли в 1/8 финала и плей-офф.

Чемпион Азербайджана «Карабах» встретился с «Олимпиакосом» в Греции и проиграл.

Турецкие команды сыграли на выезде. «Галатасарай» проиграл «Аяксу», «Бешикташ» - «Твенте», а «Фенербахче» сыграл вничью с «Мидтьюлландом».

Лига Европы

Этап лиги

Восьмой тур

30 января

00:00. Рома – Айнтрахт - 2:0

00:00. Аякс – Галатасарай - 2:1

00:00. Рейнджерс – Унион - 2:1

00:00. Тоттенхэм – Эльфсборг - 3:0

00:00. Славия – Мальмё - 2:2

00:00. Реал Сосьедад - ПАОК - 2:0

00:00. Брага – Лацио - 1:0

00:00. Олимпиакос - Карабах - 3:0

00:00. Лион – Лудогорец - 1:1

00:00. Маккаби Тель-Авив - Порту - 0:1

00:00. Ференцварош – Алкмар - 4:3

00:00. «Динамо» К - РФШ - 1:0

00:00. Мидтьюлланд – Фенербахче - 2:2

00:00. «Атлетик» — «Виктория» - 3:1

00:00. Ницца – Буде- Глимт - 1:1

00:00. Андерлехт – Хоффенхайм - 3:4

00:00. «Твенте» – «Бешикташ» - 1:0

00:00. ФКСБ – Манчестер Юнайтед - 0:2

Место Команда И В Н П Р/М О 1 Лацио 8 6 1 1 17-5 19 2 Атлетик 8 6 1 1 15-7 19 3 Манчестер Юнайтед 8 5 3 0 16-9 18 4 Тоттенхэм 8 5 2 1 17-9 17 5 Айнтрахт 8 5 1 2 14-10 16 6 Лион 8 4 3 1 16-8 15 7 Олимпиакос 8 4 3 1 9-3 15 8 Рейнджерс 8 4 2 2 16-10 14 9 Буде-Глимт 8 4 2 2 14-11 14 10 Андерлехт 8 4 2 2 14-12 14 11 ФКСБ 8 4 2 2 10-9 14 12 Аякс 8 4 1 3 16-8 13 13 Реал Сосьедад 8 4 1 3 13-9 13 14 Галатасарай 8 3 4 1 19-16 13 15 Рома 8 3 3 2 10-6 12 16 Виктория П 8 3 3 2 13-12 12 17 Ференцварош 8 4 0 4 15-15 12 18 Порту 8 3 2 3 13-11 11 19 Алкмаар 8 3 2 3 13-13 11 20 Мидтьюлланд 8 3 2 3 9-9 11 21 Унион 8 3 2 3 8-8 11 22 ПАОК 8 3 1 4 12-10 10 23 Твенте 8 2 4 2 8-9 10 24 Фенербахче 8 2 4 2 9-11 10 25 Брага 8 3 1 4 9-12 10 26 Эльфсборг 8 3 1 4 9-14 10 27 Хоффенхайм 8 2 3 3 11-14 9 28 Бешикташ 8 3 0 5 10-15 9 29 Маккаби Т-А 8 2 0 6 8-17 6 30 Славия П 8 1 2 5 7-11 5 31 Мальмё 8 1 2 5 10-17 5 32 РФШ 8 1 2 5 6-13 5 33 Лудогорец 8 0 4 4 4-11 4 34 Динамо К 8 1 1 6 5-18 4 35 Ницца 8 0 3 5 7-16 3 36 Карабах 8 1 0 7 6-20 3

Отметим, что команды, занявшие 1-8 места, вышли в 1/8 финала, а 9-24 места, - в плей-офф.

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