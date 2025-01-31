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Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
31 Января 2025 02:00
150
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы по футболу.

İdman.biz сообщает, что матчи последнего тура прошли в одно и то же время.

После 18 матчей VIII тура определились все команды, которые прошли в 1/8 финала и плей-офф.

Чемпион Азербайджана «Карабах» встретился с «Олимпиакосом» в Греции и проиграл.

Турецкие команды сыграли на выезде. «Галатасарай» проиграл «Аяксу», «Бешикташ» - «Твенте», а «Фенербахче» сыграл вничью с «Мидтьюлландом».

Лига Европы
Этап лиги

Восьмой тур
30 января

00:00. Рома – Айнтрахт - 2:0

00:00. Аякс – Галатасарай - 2:1

00:00. Рейнджерс – Унион - 2:1

00:00. Тоттенхэм – Эльфсборг - 3:0

00:00. Славия – Мальмё - 2:2

00:00. Реал Сосьедад - ПАОК - 2:0

00:00. Брага – Лацио - 1:0

00:00. Олимпиакос - Карабах - 3:0

00:00. Лион – Лудогорец - 1:1

00:00. Маккаби Тель-Авив - Порту - 0:1

00:00. Ференцварош – Алкмар - 4:3

00:00. «Динамо» К - РФШ - 1:0

00:00. Мидтьюлланд – Фенербахче - 2:2

00:00. «Атлетик» — «Виктория» - 3:1

00:00. Ницца – Буде- Глимт - 1:1

00:00. Андерлехт – Хоффенхайм - 3:4

00:00. «Твенте» – «Бешикташ» - 1:0

00:00. ФКСБ – Манчестер Юнайтед - 0:2

Место

Команда

И

В

Н

П

Р/М

О

1

Лацио

8

6

1

1

17-5

19

2

Атлетик

8

6

1

1

15-7

19

3

Манчестер Юнайтед

8

5

3

0

16-9

18

4

Тоттенхэм

8

5

2

1

17-9

17

5

Айнтрахт

8

5

1

2

14-10

16

6

Лион

8

4

3

1

16-8

15

7

Олимпиакос

8

4

3

1

9-3

15

8

Рейнджерс

8

4

2

2

16-10

14

9

Буде-Глимт

8

4

2

2

14-11

14

10

Андерлехт

8

4

2

2

14-12

14

11

ФКСБ

8

4

2

2

10-9

14

12

Аякс

8

4

1

3

16-8

13

13

Реал Сосьедад

8

4

1

3

13-9

13

14

Галатасарай

8

3

4

1

19-16

13

15

Рома

8

3

3

2

10-6

12

16

Виктория П

8

3

3

2

13-12

12

17

Ференцварош

8

4

0

4

15-15

12

18

Порту

8

3

2

3

13-11

11

19

Алкмаар

8

3

2

3

13-13

11

20

Мидтьюлланд

8

3

2

3

9-9

11

21

Унион

8

3

2

3

8-8

11

22

ПАОК

8

3

1

4

12-10

10

23

Твенте

8

2

4

2

8-9

10

24

Фенербахче

8

2

4

2

9-11

10

25

Брага

8

3

1

4

9-12

10

26

Эльфсборг

8

3

1

4

9-14

10

27

Хоффенхайм

8

2

3

3

11-14

9

28

Бешикташ

8

3

0

5

10-15

9

29

Маккаби Т-А

8

2

0

6

8-17

6

30

Славия П

8

1

2

5

7-11

5

31

Мальмё

8

1

2

5

10-17

5

32

РФШ

8

1

2

5

6-13

5

33

Лудогорец

8

0

4

4

4-11

4

34

Динамо К

8

1

1

6

5-18

4

35

Ницца

8

0

3

5

7-16

3

36

Карабах

8

1

0

7

6-20

3

Отметим, что команды, занявшие 1-8 места, вышли в 1/8 финала, а 9-24 места, - в плей-офф.

İdman.biz

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