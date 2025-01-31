Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы по футболу.
İdman.biz сообщает, что матчи последнего тура прошли в одно и то же время.
После 18 матчей VIII тура определились все команды, которые прошли в 1/8 финала и плей-офф.
Чемпион Азербайджана «Карабах» встретился с «Олимпиакосом» в Греции и проиграл.
Турецкие команды сыграли на выезде. «Галатасарай» проиграл «Аяксу», «Бешикташ» - «Твенте», а «Фенербахче» сыграл вничью с «Мидтьюлландом».
Лига Европы
Этап лиги
Восьмой тур
30 января
00:00. Рома – Айнтрахт - 2:0
00:00. Аякс – Галатасарай - 2:1
00:00. Рейнджерс – Унион - 2:1
00:00. Тоттенхэм – Эльфсборг - 3:0
00:00. Славия – Мальмё - 2:2
00:00. Реал Сосьедад - ПАОК - 2:0
00:00. Брага – Лацио - 1:0
00:00. Олимпиакос - Карабах - 3:0
00:00. Лион – Лудогорец - 1:1
00:00. Маккаби Тель-Авив - Порту - 0:1
00:00. Ференцварош – Алкмар - 4:3
00:00. «Динамо» К - РФШ - 1:0
00:00. Мидтьюлланд – Фенербахче - 2:2
00:00. «Атлетик» — «Виктория» - 3:1
00:00. Ницца – Буде- Глимт - 1:1
00:00. Андерлехт – Хоффенхайм - 3:4
00:00. «Твенте» – «Бешикташ» - 1:0
00:00. ФКСБ – Манчестер Юнайтед - 0:2
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р/М
|
О
|
1
|
Лацио
|
8
|
6
|
1
|
1
|
17-5
|
19
|
2
|
Атлетик
|
8
|
6
|
1
|
1
|
15-7
|
19
|
3
|
Манчестер Юнайтед
|
8
|
5
|
3
|
0
|
16-9
|
18
|
4
|
Тоттенхэм
|
8
|
5
|
2
|
1
|
17-9
|
17
|
5
|
Айнтрахт
|
8
|
5
|
1
|
2
|
14-10
|
16
|
6
|
Лион
|
8
|
4
|
3
|
1
|
16-8
|
15
|
7
|
Олимпиакос
|
8
|
4
|
3
|
1
|
9-3
|
15
|
8
|
Рейнджерс
|
8
|
4
|
2
|
2
|
16-10
|
14
|
9
|
Буде-Глимт
|
8
|
4
|
2
|
2
|
14-11
|
14
|
10
|
Андерлехт
|
8
|
4
|
2
|
2
|
14-12
|
14
|
11
|
ФКСБ
|
8
|
4
|
2
|
2
|
10-9
|
14
|
12
|
Аякс
|
8
|
4
|
1
|
3
|
16-8
|
13
|
13
|
Реал Сосьедад
|
8
|
4
|
1
|
3
|
13-9
|
13
|
14
|
Галатасарай
|
8
|
3
|
4
|
1
|
19-16
|
13
|
15
|
Рома
|
8
|
3
|
3
|
2
|
10-6
|
12
|
16
|
Виктория П
|
8
|
3
|
3
|
2
|
13-12
|
12
|
17
|
Ференцварош
|
8
|
4
|
0
|
4
|
15-15
|
12
|
18
|
Порту
|
8
|
3
|
2
|
3
|
13-11
|
11
|
19
|
Алкмаар
|
8
|
3
|
2
|
3
|
13-13
|
11
|
20
|
Мидтьюлланд
|
8
|
3
|
2
|
3
|
9-9
|
11
|
21
|
Унион
|
8
|
3
|
2
|
3
|
8-8
|
11
|
22
|
ПАОК
|
8
|
3
|
1
|
4
|
12-10
|
10
|
23
|
Твенте
|
8
|
2
|
4
|
2
|
8-9
|
10
|
24
|
Фенербахче
|
8
|
2
|
4
|
2
|
9-11
|
10
|
25
|
Брага
|
8
|
3
|
1
|
4
|
9-12
|
10
|
26
|
Эльфсборг
|
8
|
3
|
1
|
4
|
9-14
|
10
|
27
|
Хоффенхайм
|
8
|
2
|
3
|
3
|
11-14
|
9
|
28
|
Бешикташ
|
8
|
3
|
0
|
5
|
10-15
|
9
|
29
|
Маккаби Т-А
|
8
|
2
|
0
|
6
|
8-17
|
6
|
30
|
Славия П
|
8
|
1
|
2
|
5
|
7-11
|
5
|
31
|
Мальмё
|
8
|
1
|
2
|
5
|
10-17
|
5
|
32
|
РФШ
|
8
|
1
|
2
|
5
|
6-13
|
5
|
33
|
Лудогорец
|
8
|
0
|
4
|
4
|
4-11
|
4
|
34
|
Динамо К
|
8
|
1
|
1
|
6
|
5-18
|
4
|
35
|
Ницца
|
8
|
0
|
3
|
5
|
7-16
|
3
|
36
|
Карабах
|
8
|
1
|
0
|
7
|
6-20
|
3
Отметим, что команды, занявшие 1-8 места, вышли в 1/8 финала, а 9-24 места, - в плей-офф.
İdman.biz