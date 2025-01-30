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Лига чемпионов: возможные пары плей-офф

Мировой футбол
Новости
30 Января 2025 10:00
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Лига чемпионов: возможные пары плей-офф

Завтра состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, сформируют восемь пар.

Мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени. Но возможные пары уже известны.

По новым правилам, у каждой команды есть два возможных соперника. Команды, занявшие 9-10-е места в лиге, встретятся с теми, кто занял 23-24-е места. Команды, занявшие 11-12 места, встретятся с теми, кто занял 21-22 места, 13-14 места - с командами, занявшими 19-20 места, а 15-16 места - с командами, занявшими 17-18 места.

В центральном матче этого тура примет участие «Манчестер Сити». Английская команда встретится либо с испанским «Реалом», либо с немецким «Баварией».

Стадия плей-офф
«Монако»/«Брест» – ПСЖ/«Бенфика»
Спортинг/Брюгге – Аталанта/Боруссия Дортмунд
Селтик/Манчестер Сити – Реал Мадрид/Бавария
Ювентус/Фейеноорд – ПСВ/Милан

Отметим, что матчи плей-офф пройдут 11–12 и 18–19 февраля.

İdman.biz

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