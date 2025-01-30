Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" в плей-офф, четыре гола в матче "Барселоны" - ВИДЕО

Завершился этап Лиги Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, все матчи VIII тура начались одновременно.

После 18 матчей был сформирован полный список участников, напрямую прошедших в 1/8 финала и плей-офф. «Манчестер Сити» и ПСЖ, оказавшиеся под угрозой прощания с еврокубками, вышли в решающий этап. Хотя чемпион Англии и проигрывал, после перерыва ему удалось реабилитироваться. Команда Пепа Гвардиолы выиграла со счетом 3:1.

ПСЖ не пощадил «Штутгарт» на выезде. Парижане, забившие три гола до перерыва, обеспечили себе место в плей-офф.

Лидер «Ливерпуль» впервые потерял очки. «Красные» проиграли ПСВ Эйндховену.

Лига Чемпионов

Этап лиги

Восьмой тур

29 января

00:00. "Спортинг" – "Болонья" - 1:1

00:00. ПСВ – "Ливерпуль" – 3:2

00:00. «Янг Бойз» – «Црвена Звезда» – 0:1

00:00. "Штутгарт" – ПСЖ - 1:4

00:00. "Штурм" – "Лейпциг" - 1:0

00:00. "Манчестер Сити" – "Клуб Брюгге" - 3:1

00:00. "Бавария Мюнхен" – "Слован Братислава" - 3:1

00:00. "Интер" – "Монако" - 3:0

00:00. "Боруссия Д" – "Шахтер" – 3:1

00:00. "Барселона – "Аталанта" - 2:2

00:00. "Байер Леверкузен" – "Спарта" - 2:0

00:00. "Ювентус" – "Бенфика" - 0:2

00:00. «Динамо» З – «Милан» – 2:1

00:00. "Зальцбург" – "Атлетико" - 1:4

00:00. "Лилль" – "Фейеноорд" - 6:1

00:00. "Астон Вилла" – "Селтик" - 4:2

00:00. "Жирона" – "Арсенал" - 1:2

00:00. "Брест" – "Реал Мадрид" - 0:3

Место Команда И В Н П Р/М О 1 Ливерпуль 8 7 0 1 17-5 21 2 Барселона 8 6 1 1 28-13 19 3 Арсенал 8 6 1 1 16-3 19 4 Интер 8 6 1 1 11-1 19 5 Атлетико 8 6 0 2 20-12 18 6 Байер 8 5 1 2 15-7 16 7 Лилль 8 5 1 2 17-10 16 8 Астон Вилла 8 5 1 2 13-6 16 9 Аталанта 8 4 3 1 20-6 15 10 Боруссия Д 8 5 0 3 22-12 15 11 Реал 8 5 0 3 20-12 15 12 Бавария 8 5 0 3 20-12 15 13 Милан 8 5 0 3 14-11 15 14 ПСВ 8 4 2 2 16-12 14 15 ПСЖ 8 4 1 3 14-9 13 16 Бенфика 8 4 1 3 16-12 13 17 Монако 8 4 1 3 13-13 13 18 Брест 8 4 1 3 10-11 13 19 Фейеноорд 8 4 1 3 18-21 13 20 Ювентус 8 3 3 2 9-7 12 21 Селтик 8 3 3 2 13-14 12 22 Манчестер Сити 8 3 2 3 18-14 11 23 Спортинг 8 3 2 3 13-12 11 24 Брюгге 8 3 2 3 7-11 11 25 Динамо З 8 3 2 3 12-19 11 26 Штутгарт 8 3 1 4 13-17 10 27 Шахтер 8 2 1 5 8-16 7 28 Болонья 8 1 3 4 4-9 6 29 Црвена Звезда 8 2 0 6 13-22 6 30 Штурм 8 2 0 6 5-14 6 31 Спарта П 8 1 1 6 7-21 4 32 Лейпциг 8 1 0 7 8-15 3 33 Жирона 8 1 0 7 5-13 3 34 Зальцбург 8 1 0 7 5-27 3 35 Слован Бр 8 0 0 8 7-27 0 36 Янг Бойз 8 0 0 8 3-24 0

Отметим, что 8 лучших команд вышли в 1/8 финала напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е попали в плей-офф. Команды, занявшие последние 12 мест, выбыли из турнира.

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