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Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" в плей-офф, четыре гола в матче "Барселоны" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
30 Января 2025 07:02
105
Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" в плей-офф, четыре гола в матче "Барселоны" - ВИДЕО

Завершился этап Лиги Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, все матчи VIII тура начались одновременно.

После 18 матчей был сформирован полный список участников, напрямую прошедших в 1/8 финала и плей-офф. «Манчестер Сити» и ПСЖ, оказавшиеся под угрозой прощания с еврокубками, вышли в решающий этап. Хотя чемпион Англии и проигрывал, после перерыва ему удалось реабилитироваться. Команда Пепа Гвардиолы выиграла со счетом 3:1.

ПСЖ не пощадил «Штутгарт» на выезде. Парижане, забившие три гола до перерыва, обеспечили себе место в плей-офф.

Лидер «Ливерпуль» впервые потерял очки. «Красные» проиграли ПСВ Эйндховену.

Лига Чемпионов
Этап лиги
Восьмой тур
29 января

00:00. "Спортинг" – "Болонья" - 1:1
00:00. ПСВ – "Ливерпуль" – 3:2
00:00. «Янг Бойз» – «Црвена Звезда» – 0:1
00:00. "Штутгарт" – ПСЖ - 1:4
00:00. "Штурм" – "Лейпциг" - 1:0
00:00. "Манчестер Сити" – "Клуб Брюгге" - 3:1
00:00. "Бавария Мюнхен" – "Слован Братислава" - 3:1
00:00. "Интер" – "Монако" - 3:0

00:00. "Боруссия Д" – "Шахтер" – 3:1
00:00. "Барселона – "Аталанта" - 2:2

00:00. "Байер Леверкузен" – "Спарта" - 2:0
00:00. "Ювентус" – "Бенфика" - 0:2

00:00. «Динамо» З – «Милан» – 2:1
00:00. "Зальцбург" – "Атлетико" - 1:4
00:00. "Лилль" – "Фейеноорд" - 6:1

00:00. "Астон Вилла" – "Селтик" - 4:2
00:00. "Жирона" – "Арсенал" - 1:2
00:00. "Брест" – "Реал Мадрид" - 0:3

Место

Команда

И

В

Н

П

Р/М

О

1

Ливерпуль

8

7

0

1

17-5

21

2

Барселона

8

6

1

1

28-13

19

3

Арсенал

8

6

1

1

16-3

19

4

Интер

8

6

1

1

11-1

19

5

Атлетико

8

6

0

2

20-12

18

6

Байер

8

5

1

2

15-7

16

7

Лилль

8

5

1

2

17-10

16

8

Астон Вилла

8

5

1

2

13-6

16

9

Аталанта

8

4

3

1

20-6

15

10

Боруссия Д

8

5

0

3

22-12

15

11

Реал

8

5

0

3

20-12

15

12

Бавария

8

5

0

3

20-12

15

13

Милан

8

5

0

3

14-11

15

14

ПСВ

8

4

2

2

16-12

14

15

ПСЖ

8

4

1

3

14-9

13

16

Бенфика

8

4

1

3

16-12

13

17

Монако

8

4

1

3

13-13

13

18

Брест

8

4

1

3

10-11

13

19

Фейеноорд

8

4

1

3

18-21

13

20

Ювентус

8

3

3

2

9-7

12

21

Селтик

8

3

3

2

13-14

12

22

Манчестер Сити

8

3

2

3

18-14

11

23

Спортинг

8

3

2

3

13-12

11

24

Брюгге

8

3

2

3

7-11

11

25

Динамо З

8

3

2

3

12-19

11

26

Штутгарт

8

3

1

4

13-17

10

27

Шахтер

8

2

1

5

8-16

7

28

Болонья

8

1

3

4

4-9

6

29

Црвена Звезда

8

2

0

6

13-22

6

30

Штурм

8

2

0

6

5-14

6

31

Спарта П

8

1

1

6

7-21

4

32

Лейпциг

8

1

0

7

8-15

3

33

Жирона

8

1

0

7

5-13

3

34

Зальцбург

8

1

0

7

5-27

3

35

Слован Бр

8

0

0

8

7-27

0

36

Янг Бойз

8

0

0

8

3-24

0

Отметим, что 8 лучших команд вышли в 1/8 финала напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е попали в плей-офф. Команды, занявшие последние 12 мест, выбыли из турнира.

İdman.biz

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