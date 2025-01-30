Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" в плей-офф, четыре гола в матче "Барселоны" - ВИДЕО

Завершился этап Лиги Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, все матчи VIII тура начались одновременно.
После 18 матчей был сформирован полный список участников, напрямую прошедших в 1/8 финала и плей-офф. «Манчестер Сити» и ПСЖ, оказавшиеся под угрозой прощания с еврокубками, вышли в решающий этап. Хотя чемпион Англии и проигрывал, после перерыва ему удалось реабилитироваться. Команда Пепа Гвардиолы выиграла со счетом 3:1.
ПСЖ не пощадил «Штутгарт» на выезде. Парижане, забившие три гола до перерыва, обеспечили себе место в плей-офф.
Лидер «Ливерпуль» впервые потерял очки. «Красные» проиграли ПСВ Эйндховену.
Лига Чемпионов
Этап лиги
Восьмой тур
29 января
00:00. "Спортинг" – "Болонья" - 1:1
00:00. ПСВ – "Ливерпуль" – 3:2
00:00. «Янг Бойз» – «Црвена Звезда» – 0:1
00:00. "Штутгарт" – ПСЖ - 1:4
00:00. "Штурм" – "Лейпциг" - 1:0
00:00. "Манчестер Сити" – "Клуб Брюгге" - 3:1
00:00. "Бавария Мюнхен" – "Слован Братислава" - 3:1
00:00. "Интер" – "Монако" - 3:0
00:00. "Боруссия Д" – "Шахтер" – 3:1
00:00. "Барселона – "Аталанта" - 2:2
00:00. "Байер Леверкузен" – "Спарта" - 2:0
00:00. "Ювентус" – "Бенфика" - 0:2
00:00. «Динамо» З – «Милан» – 2:1
00:00. "Зальцбург" – "Атлетико" - 1:4
00:00. "Лилль" – "Фейеноорд" - 6:1
00:00. "Астон Вилла" – "Селтик" - 4:2
00:00. "Жирона" – "Арсенал" - 1:2
00:00. "Брест" – "Реал Мадрид" - 0:3
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р/М
|
О
|
1
|
Ливерпуль
|
8
|
7
|
0
|
1
|
17-5
|
21
|
2
|
Барселона
|
8
|
6
|
1
|
1
|
28-13
|
19
|
3
|
Арсенал
|
8
|
6
|
1
|
1
|
16-3
|
19
|
4
|
Интер
|
8
|
6
|
1
|
1
|
11-1
|
19
|
5
|
Атлетико
|
8
|
6
|
0
|
2
|
20-12
|
18
|
6
|
Байер
|
8
|
5
|
1
|
2
|
15-7
|
16
|
7
|
Лилль
|
8
|
5
|
1
|
2
|
17-10
|
16
|
8
|
Астон Вилла
|
8
|
5
|
1
|
2
|
13-6
|
16
|
9
|
Аталанта
|
8
|
4
|
3
|
1
|
20-6
|
15
|
10
|
Боруссия Д
|
8
|
5
|
0
|
3
|
22-12
|
15
|
11
|
Реал
|
8
|
5
|
0
|
3
|
20-12
|
15
|
12
|
Бавария
|
8
|
5
|
0
|
3
|
20-12
|
15
|
13
|
Милан
|
8
|
5
|
0
|
3
|
14-11
|
15
|
14
|
ПСВ
|
8
|
4
|
2
|
2
|
16-12
|
14
|
15
|
ПСЖ
|
8
|
4
|
1
|
3
|
14-9
|
13
|
16
|
Бенфика
|
8
|
4
|
1
|
3
|
16-12
|
13
|
17
|
Монако
|
8
|
4
|
1
|
3
|
13-13
|
13
|
18
|
Брест
|
8
|
4
|
1
|
3
|
10-11
|
13
|
19
|
Фейеноорд
|
8
|
4
|
1
|
3
|
18-21
|
13
|
20
|
Ювентус
|
8
|
3
|
3
|
2
|
9-7
|
12
|
21
|
Селтик
|
8
|
3
|
3
|
2
|
13-14
|
12
|
22
|
Манчестер Сити
|
8
|
3
|
2
|
3
|
18-14
|
11
|
23
|
Спортинг
|
8
|
3
|
2
|
3
|
13-12
|
11
|
24
|
Брюгге
|
8
|
3
|
2
|
3
|
7-11
|
11
|
25
|
Динамо З
|
8
|
3
|
2
|
3
|
12-19
|
11
|
26
|
Штутгарт
|
8
|
3
|
1
|
4
|
13-17
|
10
|
27
|
Шахтер
|
8
|
2
|
1
|
5
|
8-16
|
7
|
28
|
Болонья
|
8
|
1
|
3
|
4
|
4-9
|
6
|
29
|
Црвена Звезда
|
8
|
2
|
0
|
6
|
13-22
|
6
|
30
|
Штурм
|
8
|
2
|
0
|
6
|
5-14
|
6
|
31
|
Спарта П
|
8
|
1
|
1
|
6
|
7-21
|
4
|
32
|
Лейпциг
|
8
|
1
|
0
|
7
|
8-15
|
3
|
33
|
Жирона
|
8
|
1
|
0
|
7
|
5-13
|
3
|
34
|
Зальцбург
|
8
|
1
|
0
|
7
|
5-27
|
3
|
35
|
Слован Бр
|
8
|
0
|
0
|
8
|
7-27
|
0
|
36
|
Янг Бойз
|
8
|
0
|
0
|
8
|
3-24
|
0
Отметим, что 8 лучших команд вышли в 1/8 финала напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е попали в плей-офф. Команды, занявшие последние 12 мест, выбыли из турнира.
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