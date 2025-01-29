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500 тысяч евро за отставку

Мировой футбол
Новости
29 Января 2025 21:31
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500 тысяч евро за отставку

Станислав Черчесов получит компенсацию в размере 500 тысяч евро за отставку с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, такую ​​информацию опубликовало издание VseProSport со ссылкой на источник, близкий к Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Сообщается, что 61-летний российский специалист доволен суммой, предложенной КФФ, однако стороны пока не подписали документы.

Отметим, что Черчесов тренировал сборную Казахстана с лета 2024 года. Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в шести матчах, пропустив 15 мячей и не забив ни одного.

İdman.biz

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