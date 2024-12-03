Сменщик Андрея Лунева спас свою команду от поражения - ВИДЕО

Голкипер футбольной команды "Динамо" (Москва) Игорь Лещук на последних минутах спас свою команду от поражения.

Как сообщает İdman.biz, он отличился в матче против «Ахмата» (1:1) в 17-м туре Российской премьер-лиги.

После удара Лещука, заменившего игравшего в прошлом сезоне в "Карабахе" Андрея Лунева, мяч попал в ворота по необычной траектории. В этот момент решающую роль сыграла ошибка вратаря соперника.

Отметим, что последний раз вратари забивали в чемпионате России 23 года назад. 21 сентября 2001 года голкипер «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов реализовал пенальти в матче с «Факелом» (3:1).

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