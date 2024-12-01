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Матч "Фиорентина" - "Интер" прерван, игрок хозяев потерял сознание - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
1 Декабря 2024 21:48
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Матч "Фиорентина" - "Интер" прерван, игрок хозяев потерял сознание - ВИДЕО

Матч 14-го тура Серии А, в котором встречаются «Фиорентина» и миланский «Интер», остановлен по причине потери сознания футболистом хозяев Эдоардо Бове.

Как сообщает İdman.biz, на момент остановки игры счет не был открыт. Матч проходит на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

На 16-й минуте полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове упал на газон, после этого на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь. Затем Бове на носилках унесли в машину скорой помощи, а главный арбитр увёл игроков в подтрибунные помещения.

İdman.biz

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