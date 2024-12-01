Первая победа "Манчестер Юнайтед" в АПЛ с Аморимом - ВИДЕО

Футбольная команда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) сыграла в матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/2025 с «Эвертоном».

Как сообщает İdman.biz, встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Хозяева поля разгромили гостей со счетом 4:0. По два гола забили Маркус Рашфорд и Джошуа Зиркзее.

Это первая победа МЮ в АПЛ под руководством поругальского главного тренера Рубена Аморима.

После 13 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков. «Эвертон» после аналогичного количества игр занимает 15-е место с 11 баллами. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 31 очко.

İdman.biz